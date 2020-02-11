Современные смартфоны по умолчанию добавляют в EXIF снятых фотографий информацию о том, где они были сделаны. Это бывает достаточно удобно — например, вы можете посмотреть на карте, где были сняты те или иные фото. Однако временами, если вы хотите кому-то отправить картинку, такую конфиденциальную информацию с нее хочется удалить. В iOS такая возможность есть, а что делать пользователям Mac?
Для удаления геопозиции на Mac вам не потребуется сторонний софт — всего лишь предустановленное приложение Фото. Откройте в нем нужную фотографию, после чего нажмите на Изображение > Геопозиция > Скрыть геопозицию:
Все, теперь таким фото можно делиться без опаски, что люди узнают, где вы его сделали.
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