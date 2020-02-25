В одном из последних драйверов компания Nvidia добавила поддержку фильтров FreeStyle, которая до этого долгое время была в бете. В чем смысл этой технологии? Она позволяет менять картинку в играх налету с минимальной нагрузкой на систему.

Зачем это нужно? Бывает так, что часть игр выходит слишком темными, или вам не нравятся цвета в ней, и FreeStyle позволяет это исправить. Ничего не видно в темной пещере в Tomb Raider? Подкрутите тонирование HDR: оно сделает темные места ярче, но при этом не пересветит хорошо освещенные локации. Цвета кажутся блеклыми? Подкрутите насыщенность. Не нравится холодная гамма? Измените цветовую температуру. Настроек очень много, под сотню: можно менять как цвета, так и резкость картинки, добавлять эффект Bloom (размытость света) и глубины резкости.

Вот как в итоге выглядит достаточно блеклая и темная (на мой вкус) Shadow of The Tomb Raider:



Картинка стала сочнее и при этом хорошо видны детали в тенях.

Как включить эту опцию? Для нее понадобится видеокарта Nvidia GTX 800-ой серии и новее, не менее 4 ГБ ОЗУ, Windows 7 и новее, а также драйвер 430.64 и новее. Также вам нужна последняя версия GeForce Experience, в настройках которой нужно включить оверлей:



Все, после этого в совместимой игре (весь список есть на сайте Nvidia, всего их больше 500) нажмите сочетание клавиш Alt+F3. Откроется панель, где можно выбрать один из трех слотов, после чего добавить в него нужные фильтры и крутить ползунки:



Что касается влияния на производительность, то в моем случае (на GTX 1080 Ti) оно порядка 5-7% fps с указанными выше фильтрами. Заметить такую разницу на глаз сложновато, чего не скажешь о куда более приятной получившейся картинке.


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