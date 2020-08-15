





В iOS 14 компания Apple решила изменить внешний вид Siri — теперь голосовой помощник выглядит как небольшой переливающийся кружок, и ответы на вопросы он выдает прямо поверх всех программ без размытия фона:Да, возможно на iPad это удобно, но на относительно небольшом экране iPhone размытие фона выглядело интереснее и лучше выделяло ответы Siri. К счастью, его можно вернуть, хотя этот параметр неплохо запрятали. Находится он в Настройках > Универсальный доступ > Siri и называется «Приложения на фоне за Siri»:Если вы хотите вернуть размытие, галку нужно снять: