В iOS 14 компания Apple решила изменить внешний вид Siri — теперь голосовой помощник выглядит как небольшой переливающийся кружок, и ответы на вопросы он выдает прямо поверх всех программ без размытия фона:



Да, возможно на iPad это удобно, но на относительно небольшом экране iPhone размытие фона выглядело интереснее и лучше выделяло ответы Siri. К счастью, его можно вернуть, хотя этот параметр неплохо запрятали. Находится он в Настройках > Универсальный доступ > Siri и называется «Приложения на фоне за Siri»:



Если вы хотите вернуть размытие, галку нужно снять:



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