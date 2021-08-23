Приложение «Яндекс с Алисой» обновилось и получило функцию блокировки нежелательных входящих звонков. Эта фишка дополняет систему автоматического определения номеров, которая уже имеется в программе.
Теперь пользователи «Яндекса с Алисой» могут настроить блокировку двух типов звонков — входящие с финансовой рекламой, предложениями кредитов или услуг, и звонки от мошенников и коллекторов. Алгоритм, встроенный в приложение, проверяет номер, с которого поступает звонок, и принимает решение, заблокировать его или нет.
Чтобы включить новую фишку блокировки звонков, можно воспользоваться Алисой:
- Откройте приложение «Яндекс»
- Скажите «Алиса, включи блокировку звонков»
- Активируйте нужные параметры в открывшемся меню.
- Откройте приложение «Яндекс»
- Пройдите в раздел «Сервисы» → «Определитель номера»
- В пункте «Блокировка звонков» (отмечен флажком) включите нужные тумблеры.
- Пройдите в «Настройки» → «Телефон»
- В пункте «Блок. и идентиф. вызова» включите тумблер «Яндекс».
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