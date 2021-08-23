Яндекс


Приложение «Яндекс с Алисой» обновилось и получило функцию блокировки нежелательных входящих звонков. Эта фишка дополняет систему автоматического определения номеров, которая уже имеется в программе.

Теперь пользователи «Яндекса с Алисой» могут настроить блокировку двух типов звонков — входящие с финансовой рекламой, предложениями кредитов или услуг, и звонки от мошенников и коллекторов. Алгоритм, встроенный в приложение, проверяет номер, с которого поступает звонок, и принимает решение, заблокировать его или нет.

Чтобы включить новую фишку блокировки звонков, можно воспользоваться Алисой:
  • Откройте приложение «Яндекс»
  • Скажите «Алиса, включи блокировку звонков»
  • Активируйте нужные параметры в открывшемся меню.
Можно сделать это вручную:
  • Откройте приложение «Яндекс»
  • Пройдите в раздел «Сервисы» → «Определитель номера»
  • В пункте «Блокировка звонков» (отмечен флажком) включите нужные тумблеры.
Обратите внимание, что на iPhone может потребоваться включить приложение в настройках устройства:
  • Пройдите в «Настройки» → «Телефон»
  • В пункте «Блок. и идентиф. вызова» включите тумблер «Яндекс».
Готово! Кстати, проверять номера из списка «Входящих» можно и вручную — на iPhone нажмите на значок информации рядом с неизвестным номером, выберите «Поделиться контактом» → «Проверить в Яндексе». 



iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Откуда у спамеров ваш номер телефона? Эксперт раскрыл источники мошенников Откуда у спамеров ваш номер телефона? Эксперт раскрыл источники мошенников

«МегаФон» запустил защиту от спамеров и мошенников. С ними поговорит голосовой ассистент «МегаФон» запустил защиту от спамеров и мошенников. С ними поговорит голосовой ассистент

«Яндекс» запустил новый поиск «Яндекс» запустил новый поиск