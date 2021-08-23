Откройте приложение «Яндекс»

Скажите «Алиса, включи блокировку звонков»

Активируйте нужные параметры в открывшемся меню.

Откройте приложение «Яндекс»

Пройдите в раздел «Сервисы» → «Определитель номера»

В пункте «Блокировка звонков» (отмечен флажком) включите нужные тумблеры.

Пройдите в «Настройки» → «Телефон»

В пункте «Блок. и идентиф. вызова» включите тумблер «Яндекс».

Приложение «Яндекс с Алисой» обновилось и получило функцию блокировки нежелательных входящих звонков. Эта фишка дополняет систему автоматического определения номеров, которая уже имеется в программе.Теперь пользователи «Яндекса с Алисой» могут настроить блокировку двух типов звонков — входящие с финансовой рекламой, предложениями кредитов или услуг, и звонки от мошенников и коллекторов. Алгоритм, встроенный в приложение, проверяет номер, с которого поступает звонок, и принимает решение, заблокировать его или нет.Чтобы включить новую фишку блокировки звонков, можно воспользоваться Алисой:Можно сделать это вручную:Обратите внимание, что на iPhone может потребоваться включить приложение в настройках устройства:Кстати, проверять номера из списка «Входящих» можно и вручную — на iPhone нажмите на значок информации рядом с неизвестным номером, выберите «Поделиться контактом» → «Проверить в Яндексе».