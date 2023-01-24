Как запускать звук с YouTube при выключенном экране на смартфонах Xiaomi





Одна из фишек платной подписки YouTube Premium — возможность слушать звук из видео когда экран смартфона выключен. В России эта подписка недоступна, но пользователям смартфонов Xiaomi она и не нужна — у них есть специальная утилита, которая делает то же самое бесплатно.



Зайдите в настройки и убедитесь, что при запуске приложений для воспроизведения видео активируется «Боковая панель». Запустите YouTube, включите нужное видео, вытяните боковую панель с края экрана и в появившемся мини-окне нажмите кнопку, на которой прокручивается текст «Воспроизводить звук, когда экран выключен». Можно выключать экран — звук продолжит воспроизводиться. Если в настройках плеера активировано автовоспроизведение, будет включаться звук и всех последующих видео.







У «Боковой панели» есть и другие полезные возможности для приложения YouTube — например, быстрый запуск трансляции изображения со звуком на ноутбук или компьютер, усиление голоса, изменение цветовой гаммы и усиление плавности в высокодинамичных сценах.



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