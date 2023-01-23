Как запустить трансляцию экрана смартфона на ноутбуке или компьютере

Александр


Многие производители смартфонов (например, Samsung и Huawei) создали собственные утилиты для вывода изображения с мобильного устройства на ноутбук, монитор компьютера или телевизор. Но мало кто знает, что в Android и Windows встроены штатные средства, которые позволяют делать то же самое без сторонних приложений.

В Windows 10 поддержка трансляции изображения со смартфона включена по умолчанию, а в Windows 11 она по какой-то причине деактивирована. Вот как её включить:

Откройте «Параметры» (Win + I), перейдите в раздел «Система», далее в «Проецирование на этот компьютер» «Дополнительные компоненты» –> «Добавление дополнительного компонента» –> «Беспроводной экран». Нажмите «Установить» и дождитесь завершения установки. Теперь вернитесь в раздел «Система» –> «Проецирование на этот компьютер», выберите опцию «Доступно везде» и установите настройки безопасности (запрос на проецирование и PIN-код, если требуется дополнительная защита).

Теперь возьмите смартфон, потяните шторку из верхней части экрана и нажмите на кнопку «Трансляция» (или Cast). Если её нет, зайдите в настройки доступа к быстрым опциям и настройкам и поищите её там. Возможно, на смартфоне потребуется предоставить дополнительные разрешения для использования этой функции. Когда всё настроено правильно, смартфон найдёт компьютер, на который можно вывести изображение, и предложит подключиться к нему.



На ноутбуке или мониторе компьютера будет дублироваться изображение с экрана смартфона вместе со звуком. Поддерживается смена ориентации изображения, а мышкой можно нажимать на иконки. Полноценного управления мышью и клавиатурой, к сожалению, нет. Полноценно поиграть в игры не получится, а в видео будет лёгкий рассинхрон картинки и звука (не особо критичный, если смотреть ролики фоном).
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Комментарии

tellurian
+4960
tellurian
Айфон так может?:)
Сегодня в 14:18
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+58
soronoros soronoros
Стандартная вообще функция на айфоне. В меню которое свапом снизу выбирается повтор экрана и в списке все модели тв, которые подключены к одной сети с айфоном, по кабелю или вай фай. Для дома самое то. Ну или на работе, где сеть есть вай фай и телеки.
2 часа назад в 15:45
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