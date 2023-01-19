Как зарегистрироваться в chatGPT в России и приобщиться к самому хайповому сервису этого года





В конце прошлого года огромное внимание к себе привлёк ИИ-сервис chatGPT от компании Open AI. Он работает как поисковик и виртуальный ассистент, общаясь с пользователем почти как человек — отвечает на вопросы, находит информацию, решает задачи и даже пишет компьютерный код для заданных задач.



Для использования chatGPT нужна регистрация на сайте, она требует подтверждения по номеру телефона, но российские пользователи оказались в пролёте — на телефонные номера с кодом +7 не приходит код подтверждения. Пользователь «Хабра» с ником VolkoIvan нашёл способ зарегистрироваться, для этого нужно временно арендовать иностранный номер телефона. Расходы мизерные — около 30 рублей.



Заходим на любой сайт, предлагающий аренду телефонных номеров (например, onlinesim.ru), регистрируемся или залогиниваемся, пополняем счёт на небольшую сумму (хватит и 50 рублей), вводим в поиске сервис openai и видим подходящие номера для регистрации в этом сервисе. Берём в аренду любой номер, переходим на сайт chat.openai.com, регистрируемся с этим номером и вводим код, который приходит на сайт, где мы арендовали номер. Плата за SMS списывается по факту прихода сообщения, если оно не пришло — деньги не спишутся, можно арендовать другой номер и попробовать зарегистрироваться с ним.



chatGPT может запретить регистрацию, если вы ранее пытались зарегистрироваться на этом сайте с российским номером телефона. Чтобы обойти ограничение, почистите кэш браузера или используйте другой браузер, а лучше другое устройство.



После регистрации на сайте chatGPT можно начинать пользоваться сервисом. Он поддерживает и русский язык, но результаты выдачи будут менее качественными, чем при использовании английского.

