Какие товары можно покупать на Ozon с постоплатой. Ограничения и преимущества

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С недавних пор Ozon начал продавать товары с возможностью постоплаты в пункте выдачи. Можно осмотреть товар, примерить его — и оплатить в том случае, если он понравился и подошёл.Постоплата распространяется только на покупку обуви, одежды, головных уборов, носочно-чулочных изделий, нижнего белья и купальников. Ограничение по сумме — не более 100 тысяч рублей за один заказ.Товары, для которых доступен предзаказ, отмечены меткой «Оплата после примерки». После оформления заказа нельзя сменить форму оплаты, но можно сменить одну карту на другую. После того как вы одобрите выкуп товара, деньги спишутся с «Ozon счёта» или привязанной карты (в зависимости то того, что вы выбрали при оформлении заказа).Если денег на счёте или карте не хватит, то выкупить товар не получится, и вам не выдадут его, поэтому рекомендуется пополнить счёт на достаточную сумму или позаботиться о том, чтобы такая возможность была при получении товара.Постоплата доступна только при доставке товаров в следующие регионы:Товар, выкупленный с постоплатой, можно вернуть на тех же условиях, что и обычно. Деньги за него вернутся на внутренний счёт Ozon, их можно потратить на другие товары или вывести на банковский счёт.