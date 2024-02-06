На AliExpress пропал раздел со спорами. Как вернуть деньги за товар?

Пользователи AliExpress заметили, что на площадке больше нет раздела со спорами на привычном месте. Как выяснилось, маркетплейс изменил схему возврата денег за недоставленные или бракованные товары. Стало сложнее и запутаннее, но защита покупок всё же никуда не делась.
Раньше можно было зайти в раздел споров и пожаловаться на недавно приобретённую вещь, если она не была доставлена в срок, приехала на неправильный адрес, оказалась бракованной или не соответствует тому, что приводится в описании на странице магазина. Сейчас договариваться о возмещении за неудачную покупку нужно в чате.
Зайдите в «Чаты» и переключитесь на вкладку «Споры». Откроется переписка с поддержкой, а ниже будут приведены товары, по которым можно открыть спор. Выберите нужный товар и обсудите с поддержкой причины, по которым вы хотите вернуть за него деньги. Если срок на открытие спора прошёл, будет предложено перейти в чат с продавцом и обсудить с ним возврат денег и товара (например, если ещё не закончился гарантийный срок), а также возможное возмещение за обратную пересылку.
Споры рассматриваются так же, как прежде, то есть сначала продавец ознакомляется с претензиями и доказательствами (например, фотографиями и видео, где видны недостатки товара), после чего принимает решение, согласиться с обозначенной суммой возврата или нет. Если покупатель и продавец не могут договориться между собой, в спор вступает модератор маркетплейса, который рассматривает все предоставленные доводы и доказательства, после чего выносит финальное решение о возврате денег и товара, не подлежащее оспариванию. Имейте в виду, что AliExpress имеет обыкновение банить тех, кто открывает споры слишком часто, даже если с товарами действительно возникают проблемы, а разблокировать аккаунт будет невозможно.
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