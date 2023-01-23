На Wildberries исчезла форма для возврата товара. Как вернуть бракованную вещь?

Александр



Wildberries убрал форму, которую нужно было заполнять, если требуется вернуть товар по причине брака. Раньше она находилась в разделе покупок, а теперь её нет ни в приложении, ни на сайте.

Ещё совсем недавно Wildberries заявлял, что пропажа формы заявки для возврата бракованного товара — ошибка, которая будет исправлена, а теперь поддержка маркетплейса утверждает, что эта форма была убрана намеренно. Поддержка советует проверять товар на брак непосредственно при получении.



Возврат товара по причине брака теперь затруднён. Если отнести его в пункт выдачи, там откажутся его принимать, ссылаясь на то, что Wildberries не одобрил возврат. Можно попытаться договориться о возврате с поддержкой Wildberries, но судя по отзывам покупателей, это получается не с первой попытки, а примерно с третьей-четвёртой. Другой вариант — отправить претензию по юридическому адресу Wildberries или продавца с просьбой забрать бракованный товар и вернуть за него деньги. Это сложно, долго и здесь есть множество юридических тонкостей, разобраться с которыми могут только опытные юристы (например, в вопросах о том, как проводить проверку качества товара, как проводить экспертизу в случае несогласия с результатами проверки, а также кто и за чей счёт должен организовывать возврат товара).

Скорее всего, Wildberries намеренно усложнил возврат, чтобы покупатели реже возвращали товары. Недавно этот маркетплейс убрал возможность отмены заказа сразу после оформление покупки (ранее на это давалось 10 минут). Жаловаться на Wildberries в контролирующие органы (например, Роспотребнадзор) бессмысленно, поскольку до 2024 года действует мораторий, запрещающий проводить проверку законности деятельности этой площадки при нарушении прав потребителей.

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Комментарии

Dmitriy
+377
Dmitriy
Ну крыснадзору на них пофиг, так что прокатит
Вчера в 19:46
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–24
NYX
Помоечную контору я одиночно бойкотирую. Есть надо, заказываю только на озоне и иже с ним. У этой шляпы в ее настройках откл все виды уведомлений, но шляпа по-прежнему просто не перестает выдавать тонны уведомлений на гора. В поддержке год назад сообщили, что они в курсе и когда-нибудь это поправят.
Вчера в 19:50
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