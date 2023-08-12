Найден способ установить свежую версию Chrome на компьютер с Windows 7





Пользователь «Хабра» с ником Blaukovitch выяснил, как можно установить актуальную версию Chrome на компьютер, работающий с Windows 7. Это непростая задача, ведь Windows 7 и 8.1 не поддерживают этот браузер начиная с версии 109.



Blaukovitch взял Chrome версии 114.0.5735.134, скопировал его на старый компьютер и приступил к изучению в попытке понять, что мешает его установке и работе. Энтузиаст воспользовался утилитой Dependency Walker, и благодаря ей узнал, что браузер поставлен в зависимость от нескольких библиотек WinAPI, которые отвечают за безопасность и энергоэффективность и другие функции, доступные только в Windows 10 и 11.



Далее Blaukovitch просто убрал эти зависимости и заменил их несколькими другими путем внесения изменений параметров в строку запуска. К сожалению, установленный таким образом браузер работает нестабильно и падает сразу же, как запускается процесс рендеринга с использованием видеочипа. Не исключено, что в скором времени энтузиасты подробнее изучат Chrome и портируют его в старые версии Windows внеся такие изменения, которые позволят ему работать более стабильно.

