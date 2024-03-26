Сбор биометрии банками: какие данные передаются и как отозвать их





Клиенты «Тинькофф» периодически жалуются, что банк неочевидным образом получает от них согласие на сбор и использование биометрических данных — например, при входе в приложение или после просмотра сторис. Пресс-служба «Тинькофф»



По словам представителей банка, сбор биометрических данных и их передача в ЕБС (Единую биометрическую систему) — обязательная процедура, предусмотренная Федеральным законом РФ № 479 от 29.12.2020. При этом банк обязан уведомить клиента, что его данные будут переданы в ЕБС, и у человека есть месяц на то, чтобы запретить их размещение в системе. Для этого он может связаться с банком по телефону или через чат в мобильном приложении. Если данные уже размещены, можно самостоятельно отозвать их Клиенты «Тинькофф» периодически жалуются, что банк неочевидным образом получает от них согласие на сбор и использование биометрических данных — например, при входе в приложение или после просмотра сторис. Пресс-служба «Тинькофф» рассказала , почему происходит сбор таких данных, и каким образом можно отозвать их.По словам представителей банка, сбор биометрических данных и их передача в ЕБС (Единую биометрическую систему) — обязательная процедура, предусмотренная Федеральным законом РФ № 479 от 29.12.2020. При этом банк обязан уведомить клиента, что его данные будут переданы в ЕБС, и у человека есть месяц на то, чтобы запретить их размещение в системе. Для этого он может связаться с банком по телефону или через чат в мобильном приложении. Если данные уже размещены, можно самостоятельно отозвать их через «Госуслуги»

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Сбором и передачей биометрии россиян в ЕБС занимается не только «Тинькофф», но и другие банки. Такую информацию они получают разными способами: например, фотографированием клиента в момент заключения договора или выдачи карты, записью его голоса при общении по телефону, записью изображения лица при общении по видеосвязи, получением селфи с паспортом для подтверждения каких-либо действий, сканированием подписи из договора и других документов. При входе в банковское приложение по отпечатку пальца или скану лица эти данные не передаются в банк, поскольку хранятся исключительно смартфоне в защищённом виде, хотя нельзя исключать, что любой банк может внедрить в приложение функцию скрытого фотографирования.