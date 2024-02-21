Зашёл в «Тинькофф» — дал согласие на сбор биометрии. Как отказаться или отозвать?

Пользователи «Тинькофф» заметили, что банк начал получать согласие на сбор, хранение и обработку биометрических данных, хотя он вроде бы не запрашивал разрешение на эти действия. Представитель банка рассказал, что на самом деле такое разрешение запрашивается… при входе в мобильное приложение.
В нижней части экрана мы отображаем сообщение «Продолжая, вы соглашаетесь…», открыв его можно проставить отказ от согласия, после чего мы не будем обрабатывать биометрию или передавать ее в ЕБС. Ваш отзыв согласия на обработку и передачу биометрии мы приняли и больше не будем ее обрабатывать или передавать, а также запрашивать новое согласие.
Узнать, собирает ли «Тинькофф» вашу биометрию, можно в чате поддержки банка. Кроме того, эти сведения отображаются в «Госуслугах» в разделе «Профиль», и там же можно отключить сбор этих данных любой организации, которой ранее было предоставлено разрешение. То же самое можно сделать через поддержку банка.
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