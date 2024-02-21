Зашёл в «Тинькофф» — дал согласие на сбор биометрии. Как отказаться или отозвать?

Пользователи «Тинькофф» заметили, что банк начал получать согласие на сбор, хранение и обработку биометрических данных, хотя он вроде бы не запрашивал разрешение на эти действия. Представитель банка рассказал, что на самом деле такое разрешение запрашивается… при входе в мобильное приложение.





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