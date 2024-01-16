Смарт-часы теперь можно использовать как мышку

Александр

Фото: Unsplash

В «Play Маркете» появилось приложение WowMouse. Оно позволяет использовать смарт-часы в качестве мыши для управления компьютерами, ноутбуками и планшетами.

WowMouse поддерживает только смарт-часы на базе WearOS, в том числе Google Pixel Watch и Samsung Galaxy Watch. Пользоваться им можно бесплатно, подписки и платы за разблокировку каких-либо функций не предусмотрено.

WowMouse позволяет управлять устройствами на базе Windows 10 или 11, macOS, Linux и iPadOS, а также некоторыми AR/VR-гарнитурами. Часы соединяются с компьютером, планшетом или шлемом виртуальной реальности посредством Bluetooth. Управление производится с помощью жестов: водя пальцем по экрану часов можно перемещать курсор на экране подключенного устройства, а прикосновение одного пальца к другому имитирует клик левой кнопкой мыши. В будущем разработчики планируют добавить новые жесты, расширить список поддерживаемых устройств и договориться с производителями гаджетов умного дома об интеграции их сервиса (например, чтобы можно было с часов управлять освещением, музыкой и прочими вещами).
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Источник:
Hi-Tech Mail.ru
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Комментарии

tellurian
+2752
tellurian Hello!
Мне пуш пришёл от новости про PlayStation
44 минуты назад
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Hello!
+648
Hello! tellurian
Мне уже на три статьи пришли, заваливают пушами ))
41 минуту назад
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