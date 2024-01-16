Мошенники нашли идеальный метод развода россиян и вовсю его применяют



В течение 2023 года появилось несколько десятков фальшивых сайтов Центробанка. Об этом пишет «Финкульт».



Согласно источнику, за 12 месяцев прошлого года мошенники успели создать 76 поддельных сайтов Банка России. Цель этих фейков — убедительно выманивать деньги у россиян под разными предлогами. Например, разводилы предлагают получить компенсацию от «Центробанка», убеждают перевести деньги на «защитный счет» чтобы их не украли, и даже рассказывают, что жертва поможет «Центробанку» поймать настоящих мошенников. Так или иначе, схемы с упоминанием ЦБ РФ, похоже, оказались самыми эффективными.







Ранее уже сообщалось о самой популярной схеме мошенников — перевод на «защитный счет Центробанка» сбережений жертвы. Нередко схема расширяется, и разводилы убеждают жертву взять огромный кредит, якобы для того, чтобы мошенники не взяли его на её имя. Средства от кредита тоже кладутся «на защитный счет», то есть, по сути, прямо в карман разводилам.



«Финкульт» рекомендует всегда проверять адрес сайта, который указан в адресной строке браузера — даже один лишний или несоответствующий символ может привести пользователя на фейковую страницу.