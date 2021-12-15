Terminal

В операционной системе macOS Monterey появится инструмент для проверки качества интернет-соединения. Таким образом можно не использовать сторонние сервисы.

Чтобы протестировать скорость подключения к интернету откройте Terminal, введите команду networkQuality и нажмите Enter. Сразу после этого запуститься инструмент оценки качества соединения. Для завершения необходимо около 15 секунд.

Terminal

После проведения оценки вы получите сводку информации, которая содержит скорость загрузки и выгрузки в Мбит/с. В документе службы поддержки Apple есть подробное описание результатов тестирования:
Результаты для проверки отзывчивости сети выдаются в виде показателя «Прием-передача в минуту» (RPM). RPM — это количество последовательных циклов приема-передачи, или операций, которые сеть может выполнить за одну минуту в обычных условиях.

Чтобы вы могли сформировать ожидания с учетом RPM сети, проверка отзывчивости сети Apple определяет отзывчивость и выдает одну из следующих трех оценок.
  • Низкая (Low): если на каком-либо устройстве в данной сети, например, загружается фильм или выполняется резервное копирование фотографий в iCloud, соединение может быть нестабильным для некоторых приложений или служб (видеовызовы FaceTime, игры и т. д.).
  • Средняя (Medium): когда к сети подключено несколько устройств или приложений, могут возникать кратковременные паузы или зависания, например при воспроизведении видео или совершении аудиовызовов FaceTime.
  • Высокая (High): соединение будет стабильным вне зависимости от количества подключенных к сети устройств и приложений.


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