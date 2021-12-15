TouchRetouch

Приложение TouchRetouch для iOS получило крупное обновление. Основная его функциональность — удаление нежелательных объектов со снимков. А что еще нового появилось?

Обновленная версия приветствует свежей иконкой с узнаваемым логотипом. Разработчики работали над новой версией вместе с энтузиастами, которые помогали в тестировании и создании новых функций. Вот подробный список нововведений:
  • Быстрые правки и удаление больших предметов теперь можно делать с помощью одного инструмента.
  • TouchRetouch теперь лучше распознает края, когда нужно удалить предмет, который находится вблизи другого объекта.
  • В приложении появился новый инструмент для автоматического распознавания и удаления сеток.
  • Теперь можно использовать инструменты для удаления объектов и линий в автоматическом и ручном режимах.
  • Анимации в приложении плавно воспроизводятся на дисплеях ProMotion на iPhone 13 Pro и Pro Max.
  • Функция удаления линий теперь более гибкая. С помощью контрольных точек можно точнее обозначать линии.
  • Используя новую Кисть Восстановления, можно при необходимости вернуть стертые пиксели.
  • Благодаря новым режимам просмотра галереи, процесс выбора фотографий стал ещё удобнее.
  • Теперь вы можете ещё комфортнее взаимодействовать с обновленным интерфейсом программы.
  • Новые параметры настройки внешнего вида интерфейса сделают вашу работу с приложением более приятной.
  • С помощью новых режимов клонирования в Clone Stamp теперь можно удобно копировать текстуры.
  • Перемещение по фото 360° стало более плавным и удобным.
  • Теперь можно уменьшать изображение до нужного вам размера.
Обновленный интерфейс стал значительно проще. Главное окно сразу предлагает выбрать фотографию для редактирования или продолжить предыдущий сеанс правок.

TouchRetouch

В правок верхнем углу появилась кнопка с уроками ретуширования. Семь кратких и подробных записей наглядно продемонстрируют и познакомят со всеми основными функциями приложения.

TouchRetouch

Рядом с кнопкой обучения располагается кнопка настроек. В этом разделе собраны дополнительные материалы, уроки, инструкции, а также параметры настройки интерфейса. Также в настройках находятся опции сохранения, переключатель алгоритма распознавания краев. Есть функция отображения касаний — она будет полезна для записи собственных видеоуроков.

TouchRetouch

Как удалить нежелательный объект с фото
  • Выбираем в главно окне нужную фотографию для ретуши.
  • Кистью выделяем объект, который хотим удалить из кадра, а затем жмем кнопку GO, если работаете в ручном режиме.
  • При необходимости размер кисти регулируется.
TouchRetouch

Отдельно отмечу функцию «Линии» — она позволяет быстро «бороться» с проводами в небе. В новой версии появился быстрый поиск сеток в кадре. Эта возможность работает не идеально, тем не менее позволяет быстро удалить сетку со снимка. Там где приложение с нахождением не справилось можно дорисовать маску кистью вручную, а также ластиком удалить лишнее.

TouchRetouch

Средняя оценка TouchRetouch в App Store — 4,8. Стоимость приложения составляет 379 рублей. Программа универсальная для iPhone и iPad. На планшете работать с удалением объектов удобнее и продуктивнее, поскольку стилус позволяет тратить меньше времени для наиболее точного выделения. До Android версия 5.0 пока еще не добралась.


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