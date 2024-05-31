«Камеру Pixel» с поддержкой Ultra HDR теперь можно установить на любой Android-смартфон

Разработчик BSG портировал самую свежую версию приложения «Камера Pixel» (ранее «Google Камера») на смартфоны разных брендов. Изначально оно совместимо только со смартфонами Pixel производства Google, но теперь его можно установить почти на любые устройства других вендоров (преимущественно с процессорами Qualcomm, поскольку поддержка других чипов не гарантируется).
Портированная версия «Камеры Pixel» называется GCam 9.2 (v10) и доступна на репозитории CelsoAzevedos, где хранятся подобные неофициальные сборки этого приложения. «В Play Маркете» её по понятным причинам нет. Стоит иметь в виду, что приложение может не запуститься на некоторых моделях смартфонов или будет падать в процессе съёмки или при переключении режимов, что вполне объяснимо, ведь оно получает доступ к камерам через системные API, а производители не тестировали его работу. Не стоит полагаться на него при повседневной съёмке фото и видео, лучше доверить это дело стоковому приложению камеры.
Что нового в GCam 9.2:
Усовершенствованный пользовательский интерфейс. В предыдущих версиях регулировки яркости, тени и баланса белого располагались по левому и правому краям видоискателя, а теперь эти элементы управления находятся в компактной карусели в правом нижнем углу. Также появилась кнопка «Сбросить все», которая позволяет одним нажатием вернуть настройки по умолчанию.
Ultra HDR. Это новая функция, которая ещё сильнее расширяет динамический диапазон, обеспечивая более высокое качество изображения. Используя сложные алгоритмы, Ultra HDR сильнее осветляет светлые участки и затемняет тёмные, сохраняя детали и естественность.
Как и прежде, в GCam доступно множество настроек, связанных со съёмкой фотографий и видео, интерфейсом и удобством использования — гораздо больше, чем в стоковых приложениях камеры на смартфонах. К примеру, можно выбрать любой интерфейс приложения, который был на разных моделях Pixel.
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