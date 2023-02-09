Вы можете проверить работоспособность любого товара в Wildberries ссылаясь на законы и правила. Сотрудник ПВЗ не вправе отказать





Покупка некоторых товаров на Wildberries сродни лотерее. Например, там продаются недорогие жёсткие диски (примерно в полтора-два раза дешевле, чем в других местах), но они перевозятся в очень ненадёжной упаковке, поэтому существует риск нарваться на неработающее устройство. Определить работоспособность такого товара на глаз невозможно (хотя вмятина на корпусе будет однозначно свидетельствовать о губительном повреждении). Сотрудники пунктов выдачи обычно запрещают полноценно проверять подобные товары, ссылаясь на то, что это можно сделать дома, но после получения сделать возврат будет затруднительно, ведь Wildberries может сослаться на то, что вы сами повредили вещь, а доказать обратное вряд ли получится.



На самом деле доскональная проверка качества товара до его получения — законное право покупателя и, соответственно, обязанность продавца. Это закреплено в ч. 2 ст. 495 ГК РФ и ст. 4 «Закона о защите прав потребителей». Правила маркетплейсов не могут противоречить законодательству, а если они противоречат, то применяется закон, а не правила.











Возможность доскональной проверки качества товара предусмотрена правилами Wildberries. Там говорится, что проверка товара в пунктах выдачи не ограничена по времени, проводится в присутствии представителя маркетплейса (под ним понимается сотрудник ПВЗ), а покупатель имеет право вскрыть упаковку, проверить товар на целостность и отсутствие брака. При этом не приводятся какие-либо ограничения относительно того, как будет проводиться проверка, и если, например, для проверки работоспособности жёсткого диска вам потребуется подключать его через адаптер к своему ноутбуку, сотрудник ПВЗ не вправе препятствовать вам. Более того, Wildberries снимает с себя часть ответственности за брак, если вы отказались (!) от проверки товара при получении.







Если вы не горите желанием играть с Wildberries в лотерею при покупке электроники, воспользуйтесь правом, которое предоставляет вам как законодательство, так и правила самой торговой площадки. Сотрудники пунктов выдачи могут заявлять, что клиентам запрещено вскрывать упаковку и включать товары, но они делают это исключительно из-за своей некомпетентности и нежелания долго возиться с выдачей товара. Сошлитесь на указанные выше законы и пункты правил — вы наглядно докажете, что таких запретов нет.

