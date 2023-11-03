Wildberries внёс ясность в управление финансовыми данными пользователей. Раньше привязанные к аккаунту карты и счета можно было удалить, но на самом деле они не удалялись, а лишь скрывались из личного кабинета (о чём пользователь узнавал неожиданно, когда с карты, которую он считал удалённой, списывались деньги). Отвязать карту по-настоящему можно было лишь после обращения в поддержку, причём нужно было указать её точный номер.
Кардинальных изменений в этой схеме не произошло, но теперь Wildberries показывает привязанные карты и счета и сообщает, что любой из них можно скрыть из личного кабинета, а для полного удаления необходимо написать по электронной почте sales@wildberries.ru. Само собой, писать следует с того адреса, на который зарегистрирован аккаунт.
Сообщения о возможности скрытия или удаления карт отображаются как в мобильном приложении, так и на сайте. К сожалению, Wildberries не показывает карты, которые были привязаны и удалены (а точнее, скрыты) до этого нововведения. Их тоже можно удалить по-настоящему, но для этого придется искать их номера, без этого поддержка маркетплейса не станет выполнять просьбу.
Wildberries позволил удалять привязанные карты и счета. На этот раз по-настоящему
Александр Кузнецов —
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