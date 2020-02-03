Lian Li PC-Y6B — кто заказывал яхту?







Компьютеры давно уже превратились из сугубо рабочих черных ящиков под столом в развлекательные центры, так что корпусом с окном, через которое видны комплектующие, уже мало кого удивишь. Но, разумеется, не всем хватает окна, поэтому компании, занимающиеся корпусами, временами создают настоящие произведения искусства, которые действительно являются уже не просто вместилищем для различного компьютерного железа, а украшением интерьера. И о таких корпусах мы сегодня и поговорим.Отличный корпус для тех, кому мало одного окна в боковой стенке: тут стекла два, а сверху и снизу просто пустое пространство. Более того, само расположение комплектующих в нем очень необычно: все они находятся на сторонах Г-образного корпуса, так что рассмотреть их сквозь стекла можно максимально подробно.При этом из-за максимальной открытости корпуса он минимально ограничивает как видеокарту (длина до 320 мм), так и процессорный кулер (высота до 180 мм). К тому же не нужно задумываться о корпусных вентиляторах — они тут попросту не нужны. Пожалуй, минус у корпуса только один: это порты, которые находятся очень неудобно, сверху и максимально далеко от пользователя при вертикальном расположении кейса. Ценник за такое решение достаточно бодрый: на данный момент на Amazon за него просят $179.Глядя на фото, вы можете подумать, что мы что-то перепутали, ибо выглядит Hydra Desk как добротный стол. Однако на деле в его столешнице, прикрытой 8 мм стеклом, есть место аж для двух материнских плат гигантского формата E-ATX, так что внутри него можно собрать целый сервер.Изготовлен этот стол (или корпус?) из алюминия толщиной 1.5 мм, так что стоять он точно будет монолитно. Внутри него можно расположить... да все что угодно — например, есть место аж для 28 накопителей и пяти 480 мм радиаторов. В общем, это отличное ultimate-решение с такой же ценой — отдать за это чудо придется €1099.Lian Li имеет тот же рейтинг среди производителей корпусов, что и Apple среди производителей компьютеров: эта компания создает классные продуманные решения с не самой маленькой ценой. Однако временами и такой компании хочется пошалить, так что встречайте корпус PC-Y6B, который выглядит как яхта.При первом взгляде на корпус невольно задаешься вопросом — а как сюда плату-то запихнуть? Однако Lian Li смогли все организовать: поддерживаются миниатюрные Mini-ITX решения с кулерами высотой не более 60 мм, видеокарты длиной менее 300 мм и небольшие блоки питания стандарта SFX. И еще остается место аж для четырех накопителей.Кстати, блогеры проверили — даже будучи пустой, такая «яхта» не плавает. А вот гордо стоять на столе она может, особенно если вы согласны выложить за нее на Ebay порядка €500.Внешне корпус выглядит крайне необычно — конструкция похожа на причудливое переплетение корней, или же постройку Чужого. Интересно то, что каждое шасси индивидуально — вы можете сконфигурировать собственное решение любого цвета, и оно будет распечатано из крепкого ABS-пластика.Стоит такой корпус немало, целых $4000. С учетом того, что внутри вполне обычные металлические крепления для материнской платы, видеокарты, БП и нескольких накопителей, такая цена кажется чересчур завышенной. Но выглядят такие корпуса необычно, этого у них не отнять.Мы привыкли к тому, что системный блок — это прямоугольный параллелепипед, и доступ к большинству слотов и разъемов можно получить, сняв боковую крышку. А вот Thermaltake решили пойти «путем шкафа»: есть много «ящиков», в которые прячутся определенные компоненты. Так, в ящике ближе к передней части есть место для семи накопителей, чуть дальше них, в большом ящике, прячется материнская плата, а над ним — ящик для блока питания.Крепятся все «ящики» к одной ножке, на которой также расположены 4 USB и кнопки включения и перезагрузки. При этом корпус очень вместительный — влезут и суперкулеры высотой до 200 мм, и огромные видеокарты до 310 мм в длину. У него есть много разных расцветок и версий, кроме того, такой корпус можно найти в России: «всего» за 55 тысяч рублей.Открытых корпусов продается достаточно много, но вот решение от AeroCool выглядит достаточно необычно, чтобы попасть в наш список. Идея корпуса заключается в максимально простом и быстром доступе к компонентам. Хотите увидеть материнскую плату? Просто поднимите крышку с вентилятором. Доступ ко всем 6 накопителям вообще открыт — никаких заглушек.Конечно, такая необычная конструкция наложила свои ограничения: придется ограничиться кулером высотой до 150 мм, а СВО влезут далеко не все. Но, с другой стороны, продуваемость у такого корпуса просто отличная, да и ценник не совсем уж космический: порядка $450 на Amazon, что позволяет его использовать для сборки крутого игрового ПК.Эта штука выглядит как что угодно, только не как компьютерный корпус. Вообще кажется странным, что в этом изделии можно расположить материнскую плату. Однако Deepcool продемонстрировали — можно: в верхнем «лепестке» есть место для видеокарты и аж трех SSD. В одном из нижних — для блока питания и пары жестких дисков, ну а во втором поместится небольшая Mini-ITX плата и односекционная СВО.В итоге в такой штуковине можно расположить вполне себе мощный игровой компьютер, да и к тому же такой корпус можно найти в официальной продаже в России, стоит он порядка 18-19 тысяч рублей.Да, снова отличились инженеры из Lian Li. Их стол меньше Hydra Desk, и в него поместится «всего» один компьютер. Зато сделан он куда удобнее: добраться к внутренностям можно, выдвинув «ящик», который занимает все пространство стола. Внутри помещается одна плата E-ATX и до 21 накопителя, а охлаждает все это 8 вентиляторов, расположенных по бокам.Увы — такое расположение платы в столешнице сильно ограничивает максимальную высоту кулера, всего до 90 мм, однако места под СВО предостаточно. Также из удобных фишек — можно регулировать высоту такого стола. К слову, столешница сделана из закаленного тонированного стекла и не боится царапин, а в остальном стол полностью алюминиевый. Стоит он, разумеется, немало — целых $990 на Amazon.Глядя на этот корпус, складывается впечатление, что инженеры не смогли подогнать его части друг к другу и расположили просто рядом. На деле, конечно, это не так, и такие зазоры играют роль вентиляционных отверстий, к тому же делают корпус запоминающимся. Еще один интересный момент — материнская плата в таком корпусе располагается в повернутом состоянии.Во всем остальном — типичный игровой агрессивный корпус с оранжевой подсветкой, поддерживающий как высокие суперкулеры, так и длинные видеокарты. К тому же он официально продается у нас и стоит не очень дорого, порядка 16 тысяч рублей.Очередное произведение Lian Li сложно назвать корпусом, это скорее стойка. В верхней ее части можно расположить крупную материнскую плату стандарта E-ATX, а внутри есть место для блока питания и пары накопителей. Каких-либо крышек и съемных частей нет совсем, добраться до любой железки можно напрямую.Конечно, располагать материнскую плату горизонтально и без крышки — отличный способ создать хороший пылесборник, однако для тех, кто постоянно перебирает ПК, или кому нужен тестовый стенд, этот корпус незаменим. К тому же стоит он по меркам хороших корпусов очень недорого — €108 на ComputerUniverse.Хотите чуть больше индивидуальности? Новый корпус InWin отлично подойдет, ведь его передняя панель выглядит как дисплей из 144 плиток-светодиодов, и каждым из них можно управлять вручную с помощью специальной программы. Так что за 18 тысяч рублей вы можете получить возможность создать свой индивидуальный рисунок на передней панели и менять его хоть каждую минуту.Во всем остальном корпус вполне обычен — помещаются платы вплоть до ATX и кулеры до 160 мм, а видеокарты в нем располагаются вертикально. Разъемы вынесены на боковую панель, и среди привычных USB и кнопок включения и перезагрузки есть также возможность управлять яркостью передней панели и предустановленными цветовыми профилями без использования программы.Как видите, необычных корпусов в мире хватает. Знаете какие-нибудь еще? Пишите об этом в комментариях.