Смартфоны стали доступными и функциональными, но у них по-прежнему есть проблемы. В 2020 году вы легко найдете достойное устройство за 15 тысяч рублей, что три года назад казалось невозможным. За 70-80 тыс — флагман с максимальной функциональностью или сбалансированный, вроде iPhone.

Вместе с этим производители создали пользователям другие проблемы. Разобрали, почему устройства доставляют неудобства даже после такого прогресса.

Нет единого стандарта быстрой зарядки

Летом этого года компания OPPO представила самую мощную зарядку в мире — OPPO 125W flash charge. С ней смартфон с аккумулятором 4000 мАч зарядится на 41% всего за 5 минут, а полностью — за 20 минут.

Эта новинка — безусловно прорыв в мобильной индустрии. Только важно помнить, что она будет работать при одном условии: смартфон будет заряжаться именно с помощью устройства с поддержкой стандарта VOOC.

В противном случае смартфон и зарядка окажутся несовместимы, и вторая начнет работать с минимальной мощностью из возможной. Так, смартфон с потенциально молниеносной зарядкой будет восполнять энергию как обычное устройство, в течение полутора-двух часов.

Проблема в том, что стандартов быстрой зарядки столько же, сколько и брендов смартфонов. У Xiaomi и некоторых других производителей — Qualcomm Quick Charge, у Huawei — Super Charge, у Samsung — Adaptive Fast Charge. Пользователь должен знать — если нужно докупить зарядку, нужно выбирать именно совместимую. А кто знает об этом? Единицы.

Кроме того, это большая проблема, если ваш смартфон не пользуется популярностью. Та же OPPO занимает небольшую долю рынка в России, и культура аксессуаров у нее не развита. Поэтому найти зарядку VOOC будет проблематично.

Вероятнее всего, USB-C будет последним разъемом, а сменит его беспроводная зарядка. И там у Qi уже появились оппоненты: VOOC от OPPO и Warp Charge 30 Wireless от OnePlus. Скорость зарядки — еще один параметр, по которому конкурируют бренды, и возможность продвигать именно свои аксессуары. Кажется, в ближайшее время проблема не решится.

AliExpress не дает продаваться смартфонам с Ростестом

В июне этого года в России вышел Xiaomi Mi 10. Самое удивительное в нем — это официальная цена в нашем регионе, 69 990 рублей. На презентации компания анонсировала его как полноценный флагман, якобы он навяжет конкуренцию топам от Samsung и Apple.

Беда только в том, что на AliExpress это тот же «убийца флагманов» с выгодным соотношением цены и качества, цена его там составляет 44 380 рублей, почти в два раза дешевле.

Да, китайцы продают смартфон в комплектации 6+128 Гб, а в России минимальная и единственная — 8+256 Гб. Но все равно смартфон из-за границы и сертифицированный не должны настолько разниться в цене.

Только кажется, Mi 10 в ближайшее время будет не единственным таким устройством. Недавно презентовали vivo X50 Pro. В России он будет стоить 64 990 рублей, тогда как в Китае его отдают за 4298 юаней, то есть около 44 000 рублей. А это уже другой ценовой уровень и другие конкуренты — не Galaxy S20+, а OPPO Reno3 Pro. Так официальный ритейл убивает сам себя.

Чтобы быть лучшим, надо выпускать много моделей

В середине 2010-х годов китайские смартфоны устроили нашествие на российский рынок. С тех пор мобильные устройства производят преимущество компании из Поднебесной, и все придерживаются одного принципа: чем больше моделей выпускать, тем лучше.

В топ-5 самых популярных брендов располагаются четыре производителя Android-смартфонов: Samsung, Huawei, OPPO, Xiaomi. Все они придерживаются именно такой политики.

В 2019 году Xiaomi выпустила аж два поколения доступных смартфонов — серии Redmi Note 7 и Redmi Note 8. Модели Redmi Note 7 и Redmi Note 8T были практически идентичными по характеристикам и возможностям. Тем не менее, оба отлично продавались.

Это плохо по двум причинам — модели стали менее узнаваемыми, а устройства начали быстро устаревать. Конкретную модель трудно запомнить при таком количестве устройств на рынке, а спустя полгода примененные дизайнерские решения становятся неактуальными. Посмотрите на iPhone — Apple выпускает устройства 1-2 раза в год, как итог они оказываются актуальными даже спустя два-три года, по дизайну точно.

Представьте человека, выбирающего Xiaomi в 2020 году. Перед ним условно три устройства за 20 тыс. руб. — два новых и один подешевевший флагман. И глаза натурально разбегаются.

А идти вразрез трендам невозможно. Исключение — OnePlus, которая не смогла бы существовать без конгломерата BBK. В середине 2010-х известными китайскими брендами были Xiaomi и Meizu. И они отличались друг от друга подходом к выпуску устройств: Xiaomi ставила на количество, а Meizu — по одной хорошей модели в год. Время показало, что второй подход губителен. Созданные проблемы — не столько желание продавать больше, сколько необходимые решения, чтобы выжить.





