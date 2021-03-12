iPadOS


С релизом iOS 11 планшеты от Apple получили док-панель, похожую на Dock в macOS. Это новшество очень упростило работу с несколькими окнами, так как теперь можно сразу получить доступ к нужной программе, а не искать её в боковом списке, как в iOS 10. Мы собрали четыре неочевидных способа работы с несколькими окнами на iPad — они очень удобны.

1 — Открываем сразу три приложения
Как открыть два приложения на одном экране знают практически все — достаем Dock-панель снизу, вытаскиваем иконку нужного приложения и отпускаем её с левой или правой стороны экрана. Однако можно открыть еще и третье. Для этого достаньте Dock, вытащите значок третьего приложения и отпустите его строго над разделителем экрана. Программа откроется в третьем окошке поверх двух других, которое можно перемещать свайпами по экрану, или временно свернуть, просто «выбросив» его за пределы дисплея.

iPadOS

В зависимости от модели iPad все три окна могут быть активны (на iPad с 4Гб оперативной памяти), либо два основных встают на паузу, пока на экране третье (на моделях с 2Гб оперативки).
Строго говоря, можно открыть и четвертое приложение — в виде маленького окошка Split View с видеороликом.

2 — Открываем два окна одного и того же приложения
Начиная с iPadOS 13, планшет позволяет открыть одно приложение несколько раз. Для этого откройте, скажем, Safari, после чего достаньте Dock-панель и снова вытащите значок Safari на левую или правую часть экрана. Еще одно окошко браузера откроется рядом с первым.

iPadOS

Есть еще один способ. Откройте «Заметки», удержите палец на любой заметке и перетяните её к правому краю экрана. Заметка откроется рядом во втором окне. Такую возможность предоставляют не все программы — среди сторонних разработчиков два окна позволяет открыть, скажем, Documents by Readdle. Для этого перетащите любой файл внутри программы к краю экрана — файл откроется в отдельном окне Documents.
Чтобы закрыть лишнее окно, просто перетяните разделитель окон к любой из сторон экрана.

3 — Работаем с «плавающими» окнами
Чуть выше мы рассказали, как открыть «плавающее» окно поверх остальных. Фишка состоит в том, что таким образом можно открыть несколько приложений и перемещаться между ними.
Откройте любое приложение на весь экран. После этого достаньте Dock-панель и вытащите другое приложение поверх первого. Получилось плавающее окно. Теперь снова достаньте Dock и вытащите еще пару программ одну за другой. Вы увидите, как каждое следующее окно сменяет предыдущее. 

iPadOS

А дальше самое интересное. Внизу «плавающего» окна Вы увидите длинную серую полосу, такую же, как в iPhone X, 11 и 12. Если сделать горизонтальный свайп по этой полосе — окно программы сменится на предыдущее. А вертикальный свайп снизу вверх откроет диспетчер плавающих окон — лишние приложения можно «выбросить» вверх.

4 — Открываем баннер в «плавающем» окне
Если в верхней части экрана появляется баннер уведомления, можно потянуть его вниз и быстро ответить на сообщения — это знает каждый. Однако есть другой способ взаимодействия. Когда баннер появился сверху — перетащите его пальцем к левой или правой части экрана, и баннер превратится в программу в «плавающем» окне. Это полезно, если кто-то ответил Вам в мессенджере, а суть переписки Вы уже подзабыли — можно быстро просмотреть весь чат в «плавающем» окошке. 



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