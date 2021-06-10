Владельцы 4PDA подали в суд апелляционную жалобу и попытаются оспорить блокировку сайта. Этот ресурс был заблокирован в мае по решению суда , после чего переехал с адреса 4pda.ru на 4pda.to, чтобы оставаться доступным в России. Зеркало сайта не блокировалось, хотя закон это допускает.





Роскомнадзор внёс 4PDA в список запрещённых ресурсов на основании решения Мосгорсуда по иску ООО «Национальный спортивный телеканал», которому принадлежит в том числе телеканал «Матч ТВ». Иск был подан не к владельцу 4PDA, а к американской компании CloudFlare Inc., которая, как указано в иске, предоставляет 4PDA услуги хостинга (но на самом деле скорее защищает сайт от DDoS-атак).





Истец указывал, что ответчик создаёт технические условия для трансляции на сайте 4pda.ru контента, который принадлежит ему, в том числе канала «Футбол 1». И здесь, вероятно, тоже неточность — скорее всего, на сайте 4PDA был выложен плейлист для бесплатного просмотра спортивных телевизионных каналов через программы IP-TV.





Интересы 4PDA представляет юридическая Digital Rights Center. Юристы компании считают, что у 4PDA есть все шансы на отмену решения о блокировке, поскольку в деле допущены грубые процессуальные нарушения:



