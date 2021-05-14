



Роскомнадзор внёс сайт 4PDA в реестр сайтов, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации. Решение об ограничении доступа было принято Мосгорсудом 26 марта 2021 года по иску ООО «Национальный спортивный телеканал» к компании «КлаудФлэр, Инк».







Истец требовал обязать ответчика прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и использование на сайте 4PDA передач, вещаемых телеканалом «Футбол 1». Он также требовал на постоянной основе ограничить доступ к сайту 4PDA.ru (не к отдельным страницам, а именно ко всему ресурсу целиком).



В суд не явились представители истца и ответчика, а также Роскомнадзора, который был привлечён к иску в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований.







Иск был подан не к владельцу сайта 4PDA, а к провайдеру, предоставляющему хостинг данному сайту, — американской компании «КлаудФлэр, Инк», которая признана судом информационным посредником. В своём решении суд указал, что прекращение трансляции передач телеканала «Футбол 1» на сайте 4PDA не имеет правового значения, поскольку не устранена угроза нарушения прав истца в будущем.



27 ноября 2020 года Мосгорсуд вынес решение о запрете вещания телепередач телеканала «Наш Футбол» на сайте 4PDA. Исходя из этого факта суд установил, что ответчик неоднократно допускал нарушения смежных прав правообладателей, поэтому имеются основания для постоянного ограничения к сайту 4PDA.



Мосгорсуд полностью удовлетворил исковые требования ООО «Национальный спортивный телеканал» и запретил «КлаудФлэр, Инк» создавать технические возможности для любого использования передач телеканала «Футбол 1» на сайте 4PDA, а также на постоянной основе ограничил доступ к сайту 4PDA.







Причиной подачи иска стало размещение на форуме 4PDA IPTV-плейлистов для бесплатного просмотра телевизионных каналов, в том числе вещающих спортивные мероприятия.



Компания «КлаудФлэр, Инк» могла обжаловать это решение суда в апелляционном порядке в течение месяца (то есть до 26 апреля), но она этого не сделала. Владелец сайта 4PDA не наделён правом обжалования, поскольку не был стороной в данном деле.



Сейчас сайт 4PDA доступен по новому адресу — 4pda.to.







