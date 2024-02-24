69 лет назад родился Стив Джобс



Сегодня, 24 февраля 2024 года, основателю Apple Стивену Полу Джобсу могло бы исполниться 69 лет. В память об этом уникальном человеке, изменившем современность, мы решили вспомнить несколько фактов из его жизни.



Джобс прожил всего 56 лет и за этот относительно короткий промежуток времени успел многое сделать для человечества и технического прогресса. В 1976 году он организовал сразу и стартап, и производство в гараже своих приемных родителей в Сан-Франциско, и спустя годы, несколько больших взлетов и падений, представил первый оригинальный iPhone — устройство, перевернувшее не только индустрию электроники, но и процесс взаимодействия человека с информацией и контентом.







В школе Стив был непоседливым ребенком, а во взрослой жизни — неудобным человеком, максималистом с острым языком и властными замашками. Возможно, именно это помогло ему создать устройства, которые мы сегодня знаем и любим. В конце 60-х годов Джобс начал дружить с Возняком и эта парочка организовала немало рискованных и провокационных проектов. Одним из них было устройство, которое «взламывало» телефонную линию и позволяло бесплатно звонить по всему миру. В конце 1976 года два Стива основали компанию Apple Computer; спустя время Возняк вышел из доли, а Джобса вынудили уйти разногласия с руководством.



После его возвращения в Apple в 1997 году и под его руководством компания выпустила плеер iPod, который вместе с магазином iTunes перевернул музыкальную индустрию. В 2007 году был представлен первый iPhone 2G, а в 2010-м — первый «пузатый» iPad. Оба устройства поначалу провоцировали шутки и критику, но сейчас без них сложно представить современный мир.



5 октября 2011 года Джобс умер из-за опухоли поджелудочной железы, с которой боролся около восьми лет. Считается, что на начальной стадии рак был операбельным: если бы Стив сразу «лег под нож», а не экспериментировал с самолечением, то был бы жив до сих пор.