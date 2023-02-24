Памяти Стива Джобса

Сегодня, 24 февраля 2023 года, основателю Apple Стиву Джобсу могло бы исполниться 68 лет. В память о нём решили вспомнить некоторые факты из жизни одного из величайших людей современности.За свою относительно недолгую жизнь Джобс не только основал Apple, но и приложил руку ко многим вещам, которые на сегодняшний день являются обыденностью. Начав дело всей своей жизни с гаража своих приёмных родителей в 1976 году, он добился огромных высот, при этом несколько раз побывав на грани полного провала. Его часто осуждали за острый язык и странные поступки, а к 30 годам даже выгнали из собственной компании. Однако Джобс не сдался и в период изгнания успел основать стартап, чьи разработки использовались в создании macOS, купить «неудачное цифровое подразделение» Lucasfilm и превратить его в Pixar («История игрушек» буквально взорвала индустрию анимационных фильмов в 1995 году), и переосмыслить многие вещи.Благодаря Стиву, сегодня мы пользуемся настольными компьютерами, ноутбуками, смартфонами и планшетами в том виде, в котором они есть. После возвращения в Apple, Джобс снова начал творить «волшебство», представляя iPod, iPhone, iPad, MacBook, iMac и множество других устройств, а также сервисы iTunes и App Store.К сожалению, 5 октября 2011 года в возрасте 56 лет Джобс покинул этот мир, но его наследие продолжает жить. Нынешний глава компании, а также преемник Стива и его близкий друг, Тим Кук, часто говорит, что ДНК Джобса, его вкус, мышление, преданность тяжёлой работе и стремление к инновациям, всегда будут основой для Apple.Возможно, без Джобса и созданной им империи не было бы сегодня и iGuides, а множество привычных для большинства людей вещей — компьютерная мышь, потрясающий графический интерфейс любой операционной системы, телефон, интернет и мультфильмы — выглядели бы совсем иначе.