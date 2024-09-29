95% россиян читают отзывы перед тем, как сделать покупку в Интернете

По данным исследования, проведенного экспертами Авито, 95% людей, регулярно пользующихся интернетом, при выборе товаров и услуг опираются на отзывы.Согласно опросу всегда читают отзывы 68% интернет-пользователей – это помогает им выбрать лучшее предложение. 16% отметили, что делают это только когда есть сомнения относительно продавца, товара или услуги. 11% читают отзывы, когда есть время и настроение, вне зависимости от ситуации. Только 2% опрошенных заявили, что никогда не читают отзывы, а 3% – что не покупают товары/услуги в интернете.Интернет-пользователи в возрастной группе 18-24 читают отзывы о товарах и продавцах почти всегда (97%), реже других это делают пользователи старше 65 лет (89%). Почти все опрошенные обращают внимание на наличие фото или видео в отзыве.При этом 47% респондентов отметили, что отзывы без фото или видео выглядят неубедительно, а 48% – что их наличие является дополнительным преимуществом при выборе. Только для 5% опрошенных главным является сам отзыв и оценка.