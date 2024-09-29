95% россиян читают отзывы перед тем, как сделать покупку в Интернете

Олег

Авито


По данным исследования, проведенного экспертами Авито, 95% людей, регулярно пользующихся интернетом, при выборе товаров и услуг опираются на отзывы.

Согласно опросу всегда читают отзывы 68% интернет-пользователей – это помогает им выбрать лучшее предложение. 16% отметили, что делают это только когда есть сомнения относительно продавца, товара или услуги. 11% читают отзывы, когда есть время и настроение, вне зависимости от ситуации. Только 2% опрошенных заявили, что никогда не читают отзывы, а 3% – что не покупают товары/услуги в интернете.

Авито

Интернет-пользователи в возрастной группе 18-24 читают отзывы о товарах и продавцах почти всегда (97%), реже других это делают пользователи старше 65 лет (89%). Почти все опрошенные обращают внимание на наличие фото или видео в отзыве.

Авито

При этом 47% респондентов отметили, что отзывы без фото или видео выглядят неубедительно, а 48% – что их наличие является дополнительным преимуществом при выборе. Только для 5% опрошенных главным является сам отзыв и оценка.

Авито

«Исследование показало, что люди продолжают доверять опыту окружающих, и считают отзывы в интернете полезным инструментом. Чем больше отзывов у продавца, и чем больше внутри них информации, тем больше они помогают принять взвешенное решение, а значит - остаться довольным покупкой. На Авито пользователи очень активно делятся обратной связью - ежедневно на платформе появляются сотни тысяч новых откликов, и в 16% случаев покупатели начинают диалог с продавцом только после того, как прочитают, что написали о нем другие», – сказала Наталья Юматова, директор по доверию и безопасности Авито. 

Отметим, что пользователи Авито в среднем оставляют более 191 тысячи отзывов ежедневно. Наиболее активные по этому показателю – жители Москвы (43 тысячи), Санкт-Петербурга (19 тысяч) и Московской области (14 тысяч). 

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Комментарии

kardigan
+3724
kardigan
Вот новость. Каждый здравомыслящий покупатель это делает, чтоб не потратить деньги впустую.
2 часа назад в 11:18
#
+7
Space400
Не ожидал такую статью. Разумнее не просто почитать а сравнить мнения из разных источников за одно можно найти где дешевле
2 часа назад в 11:40
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+18
TheEwb
Вот перечитал где они в статье пропустили НЕ
Как можно читать отзывы ? Для это всегда были обзоры, а затем поиск в ближайшем магазине прийти потрогать...
час назад в 12:14
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