Исследование Авито Рекламы: потребительские вклады стали самым популярным источником пассивного дохода

«Классифайды и маркетплейсы постепенно становятся основными источниками информации о предложениях брендов. Крупные компании, в том числе банки, все активнее рассказывают о своих продуктах на этих платформах. Мы наблюдаем этот тренд и на своей площадке. В первом квартале 2024 года инвестиции рекламодателей из финансовой отрасли в имиджевые кампании на Авито выросли на 227% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.

«В условиях дефицита кадров мы наблюдаем тренд на то, что россияне все чаще стремятся диверсифицировать источники дохода, выбирая для себя новые комфортные форматы занятости. Так, например, растет число специалистов, задействованных в подработке. При этом, по данным опроса Авито Работы, чаще всего причиной для выбора частичной занятости становится нежелание россиян рассчитывать на один источник заработка (25%). Тенденция на поиск инструментов пассивного дохода логично продолжает этот тренд и становится еще одним маркером изменений на современном рынке труда», — комментирует Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

Эксперты Авито Рекламы опросили более 10 000 жителей России и выяснили, что самым популярным источником пассивного дохода стали потребительские вклады — ими интересуются 37% респондентов. В топ-3 также вошли недвижимость (33%) и ценные бумаги (27%).Россияне, которые интересуются потребительскими вкладами, готовы хранить там в среднем 330 тыс. рублей. При этом жители Центрального федерального округа рассматривают для вложений большую сумму — около 427 тыс. рублей.При открытии потребительского вклада люди чаще всего обращают внимание на репутацию банка и предложения по ставкам: об этом сообщили 69% и 44% опрошенных соответственно. Надежность финансовой организации оказалась важнее для женщин, чем для мужчин: 74% против 63%. Также важными факторами для респондентов стали поддержка банка государством (38%) и удобство мобильного приложения (35%).В основном респонденты узнают об инструментах пассивного дохода из объявлений в интернете (41%), а каждый пятый опрошенный — из рекламы на классифайдах и маркетплейсах. Также пользователи получают информацию на сайтах (30%) и от близких (29%).Согласно ранее проведенному исследованию Авито Работы, среди трудоустроенных россиян доля респондентов, хранящих деньги на потребительских вкладах, еще выше, чем в общем по России — 48%. Другими популярными источниками дохода для работающих россиян являются предоставление недвижимости, автомобиля или техники в аренду (31%), открытие своего дела или приобретение доли в бизнесе (23%), а также покупка ценных бумаг (20%) и криптовалюты (9%).