Исследование Авито Рекламы: потребительские вклады стали самым популярным источником пассивного дохода

Эксперты Авито Рекламы опросили более 10 000 жителей России и выяснили, что самым популярным источником пассивного дохода стали потребительские вклады — ими интересуются 37% респондентов. В топ-3 также вошли недвижимость (33%) и ценные бумаги (27%).
Россияне, которые интересуются потребительскими вкладами, готовы хранить там в среднем 330 тыс. рублей. При этом жители Центрального федерального округа рассматривают для вложений большую сумму — около 427 тыс. рублей.
При открытии потребительского вклада люди чаще всего обращают внимание на репутацию банка и предложения по ставкам: об этом сообщили 69% и 44% опрошенных соответственно. Надежность финансовой организации оказалась важнее для женщин, чем для мужчин: 74% против 63%. Также важными факторами для респондентов стали поддержка банка государством (38%) и удобство мобильного приложения (35%).
В основном респонденты узнают об инструментах пассивного дохода из объявлений в интернете (41%), а каждый пятый опрошенный — из рекламы на классифайдах и маркетплейсах. Также пользователи получают информацию на сайтах (30%) и от близких (29%).
«Классифайды и маркетплейсы постепенно становятся основными источниками информации о предложениях брендов. Крупные компании, в том числе банки, все активнее рассказывают о своих продуктах на этих платформах. Мы наблюдаем этот тренд и на своей площадке. В первом квартале 2024 года инвестиции рекламодателей из финансовой отрасли в имиджевые кампании на Авито выросли на 227% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.
Согласно ранее проведенному исследованию Авито Работы, среди трудоустроенных россиян доля респондентов, хранящих деньги на потребительских вкладах, еще выше, чем в общем по России — 48%. Другими популярными источниками дохода для работающих россиян являются предоставление недвижимости, автомобиля или техники в аренду (31%), открытие своего дела или приобретение доли в бизнесе (23%), а также покупка ценных бумаг (20%) и криптовалюты (9%).
«В условиях дефицита кадров мы наблюдаем тренд на то, что россияне все чаще стремятся диверсифицировать источники дохода, выбирая для себя новые комфортные форматы занятости. Так, например, растет число специалистов, задействованных в подработке. При этом, по данным опроса Авито Работы, чаще всего причиной для выбора частичной занятости становится нежелание россиян рассчитывать на один источник заработка (25%). Тенденция на поиск инструментов пассивного дохода логично продолжает этот тренд и становится еще одним маркером изменений на современном рынке труда», — комментирует Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.