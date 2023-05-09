Поздравляем с Днём Победы!

Дэн

Салют

9 мая — день, который остался в истории России как символ победы в Великой Отечественной войне. В этот день мы чтим память тех, кто отдал свои жизни за нашу свободу и независимость.

Сегодня, 78 лет спустя, мы празднуем День Победы, и хотим передать наши самые искренние поздравления всем тем, кто связан с этой великой датой. Мы благодарим всех наших ветеранов и их родных за бесценный вклад в историю нашей страны.

День Победы напоминает нам, что мы должны ценить нашу свободу и мир. Мы должны помнить о тех, кто погиб и жертвовал своими жизнями ради этого мира.

Примите наши искренние пожелания мира, здоровья и благополучия в этот важный день. С праздником, друзья!
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С Днём победы, друзья!
С Днём Победы!

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Комментарии

kardigan
+3078
kardigan
С Днём Победы товарищи!
Сегодня в 11:30
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tellurian
+5094
tellurian
Мира всем и здоровья!
Сегодня в 14:52
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Mers
+4397
Mers
Всем мирного и чистого неба над головой!!
37 минут назад
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