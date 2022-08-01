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⚡️В России надолго продлили валютные запреты

Олег

Доллары горятъ


Центральный банк России продлил ограничения на оборот валюты в стране. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ведомства.

Напомним, что с 9 марта 2022 года в России действуют ограничения, связанные с валютой. Среди прочего, россиянам запрещено снимать со своих вкладов и счетов более $10 тысяч; а если деньги поступили на счет после 9 марта, то снять их вовсе позволят только в рублях с конвертацией по курсу на день выдачи. Продажа наличной валюты в банках тоже ограничена. Ранее всё это действовало до 9 сентября 2022 года.

Согласно источнику, Банк России принял решение продлить оставшиеся валютные ограничения еще на полгода — до 9 марта 2023 года. Ведомство отмечает:

«Банк России вынужден сохранять указанные и другие ограничения по наличной валюте в связи с действующими против России санкциями, которые запрещают российским финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран».

До 9 марта 2023 года сохраняются все действующие на данный момент ограничения: снять наличные доллары или евро со своего счета или вклада получится лишь в пределах $10 тысяч, либо в рублях с конвертацией, а приобрести наличную валюту в банках можно лишь ту, которая поступила туда после 9 апреля 2022 года. Остаются также некоторые другие ограничения для юридических лиц и иностранцев. 

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Источник:
Банк России
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Комментарии

tellurian
+4179
tellurian
Чем валюта поступившая после 9 апреля отличается от той, что была до 9 марта? :)
час назад в 14:16
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Олег Воронин
+2442
Олег Воронин tellurian
Валюта, которая была у банков до запретов, запрещена к реализации.
А ту, что в кассы принесли граждане после запрета, можно продать снова.
Проще говоря, экономят валюту, чтобы осталось ее в стране как можно больше. Прямые поставки наличности USD и EUR запрещены санкциями.
час назад в 14:23
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tellurian
+4179
tellurian Олег Воронин
Да это теория. В реальности могли в рамках минимальной суммы вообще снять.
33 минуты назад
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