⚡️В России надолго продлили валютные запреты

Центральный банк России продлил ограничения на оборот валюты в стране. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ведомства.
Напомним, что с 9 марта 2022 года в России действуют ограничения, связанные с валютой. Среди прочего, россиянам запрещено снимать со своих вкладов и счетов более $10 тысяч; а если деньги поступили на счет после 9 марта, то снять их вовсе позволят только в рублях с конвертацией по курсу на день выдачи. Продажа наличной валюты в банках тоже ограничена. Ранее всё это действовало до 9 сентября 2022 года.
Согласно источнику, Банк России принял решение продлить оставшиеся валютные ограничения еще на полгода — до 9 марта 2023 года. Ведомство отмечает:
«Банк России вынужден сохранять указанные и другие ограничения по наличной валюте в связи с действующими против России санкциями, которые запрещают российским финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран».
До 9 марта 2023 года сохраняются все действующие на данный момент ограничения: снять наличные доллары или евро со своего счета или вклада получится лишь в пределах $10 тысяч, либо в рублях с конвертацией, а приобрести наличную валюту в банках можно лишь ту, которая поступила туда после 9 апреля 2022 года. Остаются также некоторые другие ограничения для юридических лиц и иностранцев.