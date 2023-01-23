⚡️ Вышло крупное обновление macOS Ventura 13.2

Фархад

macOS Ventura

Вместе с iOS 16.3 и iPadOS 16.3 компания Apple выпустила macOS Ventura 13.2, второе крупное обновление этой версии операционной системы.

Обновление ‌‌macOS Ventura‌‌ 13.2 можно установить на совместимые модели компьютеров, включая:
  • MacBook Pro (2017) и новее;
  • MacBook Air (2018) и новее;
  • MacBook (2017);
  • iMac Pro (2017);
  • iMac (2017) и новее;
  • Mac mini (2018) и новее;
  • Mac Studio (2022);
  • Mac Pro (2019).

В новой версии ПО появилась поддержка физических ключей безопасности для Apple ID, обеспечивающих двухфакторную аутентификацию для дополнительной защиты от фишинга и несанкционированного доступа к учётной записи.

Кроме того, ‌macOS Ventura‌ 13.2 устраняет различные баги, обнаруженные в предыдущей сборке, и исправляет проблемы с приложением Freeform и при работе с функцией VoiceOver.

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Комментарии

+506
law
А на про 2021?🤔
2 часа назад в 23:22
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