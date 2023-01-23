⚡️ Вышло крупное обновление macOS Ventura 13.2

Вместе с iOS 16.3 и iPadOS 16.3 компания Apple выпустила macOS Ventura 13.2, второе крупное обновление этой версии операционной системы.
Обновление macOS Ventura 13.2 можно установить на совместимые модели компьютеров, включая:
- MacBook Pro (2017) и новее;
- MacBook Air (2018) и новее;
- MacBook (2017);
- iMac Pro (2017);
- iMac (2017) и новее;
- Mac mini (2018) и новее;
- Mac Studio (2022);
- Mac Pro (2019).
В новой версии ПО появилась поддержка физических ключей безопасности для Apple ID, обеспечивающих двухфакторную аутентификацию для дополнительной защиты от фишинга и несанкционированного доступа к учётной записи.
Кроме того, macOS Ventura 13.2 устраняет различные баги, обнаруженные в предыдущей сборке, и исправляет проблемы с приложением Freeform и при работе с функцией VoiceOver.
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