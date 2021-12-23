«У каждого из нас свои вкусы, и каждый из нас любит отдыхать по-своему. Кто-то выберет активное путешествие, полное приключений и событий, которым он захочет тут же поделиться с близкими, а кто-то предпочтет тихий отдых вместе с любимыми фильмами, сериалами и книгами. Мы понимаем, что каждый наш клиент – это уникальная личность со своими потребностями и желаниями, поэтому стараемся быть полезными и предоставлять персонализированные предложения. Вместе с персональным роумингом от билайн можно провести отдых так, как хочешь и планируешь, и оставаться на связи», — отмечает Александр Фетисов, вице-президент по продуктовому маркетингу билайн.







Теперь клиенты билайн могут отправиться в путешествие с личным «роуминг-чемоданом», заранее выбрав один из пяти тарифных пакетов с учетом персональных интересов и специфики отдыха.Провести внезапное рабочее совещание, посоветовать друзьям рецепт нового блюда, которое ты только что попробовал, и просто делиться самыми незабываемыми моментами отдыха в реальном времени – билайн поддержит абонента в разных ситуациях, даже необычных.Настроить персональный роуминг можно самостоятельно в приложении билайн: все, что нужно – это выбрать оптимальный пакет из представленных на выбор и подключить его. Оператор на основе потребления и предыдущего опыта использования связи в роуминге, если таковой есть, подбирает пять вариантов пакетов разного объема для путешествий от 3 до 15 дней. Абоненты могут подключить пакет, находясь еще дома, а активируется он автоматически после использования связи за границей.Кроме того, в рамках предложения клиентам доступны дополнительные преимущества, например, вернуть деньги на счет за неиспользованный пакет, если поездка вдруг отменилась. Пакет можно активировать или вернуть деньги за него в течение 180 дней с даты приобретения. А еще пакетом можно пользоваться даже при перемещении между странами без дополнительной платы, ведь персональный роуминг от билайн действует в более чем 140 странах.