Клиенты билайн в ожидании поезда на станциях скачивают контент со средней скоростью 113 Мбит/сек, что в два раза выше, чем год назад.

В перегонах во время движения поезда абоненты получают фильмы видеоролики, музыку, подкасты и другой контент со средней скоростью 60 Мбит/секунду. Рост за год составил почти 60%.

Любители онлайн-игр и другие клиенты, передвигаясь в вагоне метро на скорости примерно 60 км/ч, могут пользоваться надежным интернет-соединением с задержкой всего 43 мс. Этот показатель за год улучшился на 70%.

«Исследование агентства «Телеком Дейли» отразило масштаб работы, которую компания провела по улучшению качества связи в московском метро. Нам важно предоставить клиентам непрерывную и стабильную связь на всем пути его следования. Поэтому параллельно с развитием связи в метро мы провели рекордную для компании стройку в Москве и Подмосковье. Общие инвестиции в развитие сети составили более 15 млрд рублей. В результате клиенты компании могут в дороге смотреть видео, слушать музыку, пользоваться видеозвонками с тем же качеством, к которому привыкли дома при использовании Wi-Fi», — региональный директор Московского региона билайн, Дмитрий Машин.







По данным исследования* агентства «Телеком Дейли» билайн значительно улучшил качество мобильного интернета в метро. Исследование показало, что клиенты билайн пользуются самой стабильной сетью в перегонах и получают лучшие средние скорости загрузки контента в вагонах поезда и на станциях метро.По данным агентства, билайн единственный из операторов, кто за последний год показал существенное улучшение скорости:В итоге за последний год клиенты билайн в московском метро использовали почти в семь раз больше интернет-трафика, чем годом ранее, а по сравнению с 2019 годом трафик вырос в 19 раз.Кардинальное изменение качества связи в метро стало результатом масштабной кампании по модернизации сети. Всего за год билайн увеличил свою инфраструктуру в метро в 3,5 раза и построил более 1000 новых базовых станций, обеспечил связью все станции и перегоны, добился равномерного и качественного покрытия за счет грамотного распределения частотного ресурса. При строительстве инфраструктуры использовались современные решения компании Huawei, и сеть в будущем может быть быстро обновлена до стандарта 5G.