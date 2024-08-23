«Альфа-Банк» кардинально поменял программу лояльности. Стало выгоднее, но не всем

«Альфа-Банк» опубликовал новые условия программы лояльности по дебетовым и кредитным картам. Они начнут действовать уже с сентября.
Изменения:
— 3 категории повышенного кэшбэка на выбор, включая 1% на все покупки (было 4 категории).
— Дополнительная категория повышенного кэшбэка при наличии подписки «Альфа-Смарт» (299 или 399 р. в месяц в зависимости от трат). У владельцев премиум-карт Alfa Only — 5 категорий.
— Если выпадет категория «Продукты», кэшбэк по ней составит 3% у клиентов без подписки, 5% с подпиской «Альфа-Смарт» и 7% по картам Alfa Only.
— Могут быть предложены дополнительные категории кэшбэка: 10% за «Кафе и рестораны» тем, кто отмечает день рождения в ближайшем месяце, и 5% за «Одежду и обувь» зарплатным клиентам.
«Альфа-Банк» сохранит действующий только по пятницам суперкэшбэк, категория и размер которого (до 100%) раз в месяц определяются прокручиванием барабана. С подпиской «Альфа-Смарт» клиенты получают дополнительную попытку крутить барабан, а также увеличение максимального кэшбэка с 5 до 7 тысяч рублей в месяц.
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