This is what 1,000,000 CDs looks like! #Murfie I'm working on saving it all! pic.twitter.com/31HAUIedZh — pontifier (@pontifier) December 17, 2019

У сервиса появятся новые компоненты и опции, но ваши диски остаются вашими, а ваша музыка по-прежнему ваша.

Как показала паника среди клиентов Murfie, для некоторых людей по-прежнему важно обладание музыкой на физических носителях. Мне кажется, эти люди получают особенное удовольствие от музыки, которая им нравится настолько сильно, что они купили её. Это отличает её от музыки из рекомендаций Spotify.







В конце 2019 года нечто странное произошло с компанией Murfie из Висконсина (США). Она принимала у жителей США компакт-диски и виниловые пластинки, оцифровывала их и позволяла прослушивать через интернет. В ноябре она неожиданно исчезла вместе со всей музыкой, а её руководители перестали выходить на связь. Бывшие клиенты Murfie расстраивались и не знали, как вернуть свои музыкальные коллекции.Теперь стало известно, куда пропали диски и пластинки — их выкупила компания Crossies из Арканзаса, в которой работает всего один человек — Джон Фенли.У этого Фенли довольно эксцентричное прошлое. Ему принадлежит небольшой мэйкерспейс (место для коллективной работы над проектами) в родном городе Прово (штат Юта), зарегистрировал сайт itanimulli.com (illuminati наоборот) и перенаправляет с него на сайт Агентства национальной безопасности США, боролся с блокчейн-компанией NEM, утверждая, что она присвоила его деньги, и баллотировался на пост мэра Прово, обещая выгнать из города крупные корпорации. Около десяти лет назад он основал Crossies с той же идеей, как у Murfie — хранить музыку клиентов и стримить её через интернет. Инвесторы не заинтересовались этим стартапом, поэтому бизнес не пошёл.Фенли прочитал о закрытии Murfie на The Verge и решил, что это его шанс. Он связался с инвесторами Murfie и через несколько недель переговоров выкупил активы компании. Расходы оказались небольшими: 6000 долларов за все активы, 2000 долларов на адвоката и 17 тысяч долларов на другие траты (перелёты, проживание в отелях и прочее). В общей сложности он потратил 25 тысяч долларов и получил ключи от склада, где хранятся 930 тысяч компакт-дисков и пластинок.Фенли собирается сохранить бизнес-модель Murfie. Его компания Crossies оцифрует огромную коллекцию музыки, сохранит её в оригинальном качестве в облаке и будет предоставлять клиентам услугу стриминга по подписке. При этом у Crossies сохранится клиентская база Murfie.В конце января Фенли оповестил бывших клиентов Murfie о том, что их коллекции в сохранности — с момента закрытия компании диски хранились на складе, куда никто не заходил. Он также готов вернуть диски тем, кто попросит их обратно.Для бывших клиентов Murfie почти ничего не изменится, Фенли обещал лишь внести небольшие функциональные изменения в работу сервиса и слегка изменить модель оплаты.Недавно Фенли приобрёл землю недалеко о города Литл-Рок в штате Арканзас с намерением построить самый крупный в мире мэйкерспейс. Туда же будут перевезены диски и оборудование, принадлежавшие Murfie.В компании Crossies всего один сотрудник — сам Фенли. Он ведёт скромную жизнь, ездит на автобусе, у него нет автомобиля. Все заработанные деньги он тратит на развитие бизнеса. Фенли уверен в том, что его сервис будет намного успешнее, чем у Murfie: «Я буду тратить меньше 5% от тех денег, что сжигали они, потому что я знаю, как экономить».Аллен Дайнз, исполнительный советник компании WISC Partners, инвестировавшей в Murfie, тоже считает, что у бизнес-модели Crossies есть потенциал: