Android получит полезнейшую опцию, которую давно пора добавить в iOS



Компания Google работает над дистанционным удалением приложений. Об этом пишет SamMobile.



Согласно источнику, нововведение будет крайне полезно для пользователей Smart TV, умных часов на Android и других девайсов. В этой ОС уже доступна возможность дистанционной установки приложений из Play Store, а теперь появится функция их удаления.







Поскольку манипуляции с приложениями на телевизоре или смарт-часах обычно неудобны, новая фича будет очень кстати: владелец смартфона на Android сможет деинсталлировать ненужные утилиты на умных устройствах прямо с него. Чтобы всё работало, все девайсы должны быть подключены к одному аккаунту Google.



Странно, что у Apple до сих пор нет такой очевидной функции, хотя компания очень гордится своей экосистемой устройств и всячески её продвигает. Было бы очень удобно удалять приложения с Apple TV с помощью iPhone.