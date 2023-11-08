Android получит полезнейшую опцию, которую давно пора добавить в iOS

Олег

Android


Компания Google работает над дистанционным удалением приложений. Об этом пишет SamMobile.

Согласно источнику, нововведение будет крайне полезно для пользователей Smart TV, умных часов на Android и других девайсов. В этой ОС уже доступна возможность дистанционной установки приложений из Play Store, а теперь появится функция их удаления.

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Поскольку манипуляции с приложениями на телевизоре или смарт-часах обычно неудобны, новая фича будет очень кстати: владелец смартфона на Android сможет деинсталлировать ненужные утилиты на умных устройствах прямо с него. Чтобы всё работало, все девайсы должны быть подключены к одному аккаунту Google.

Странно, что у Apple до сих пор нет такой очевидной функции, хотя компания очень гордится своей экосистемой устройств и всячески её продвигает. Было бы очень удобно удалять приложения с Apple TV с помощью iPhone. 

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Источник:
SamMobile
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Комментарии

+79
Newcomer
Если бы такое вздумали реализовать в России, то на этом же канале говорилось бы о потенциальном управлении вашим устройством посторонними лицами. А так счастье и радость полные штаны. Как будто на заказ работают.
30 минут назад
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