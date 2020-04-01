Ultimate Rivals NHL. В футуристическом хоккейном симуляторе Ultimate Rivals: The Rink игроки НХЛ объединяются в команду со звездами футбола и баскетбола. На льду, залитом неоновым светом, Леброн Джеймс противостоит Александру Овечкину, а Алекс Морган обходит Коннора Макдэвида и забивает шайбу в ворота.

Skate City. Прокатитесь по улицам Лос-Анджелеса, Осло и Барселоны под хороший саунд в Skate City. Совершенствуйте комбо в бесконечном режиме и записывайте лучшие трюки на видео.

Sociable Soccer. Интуитивное управление в Sociable Soccer сочетается с разнообразными режимами: вы можете полностью контролировать игроков или выбрать роль зрителя. Когда освоитесь на поле, соберите карты футболистов и участвуйте в онлайн-чемпионате.

Ballistic Baseball. В Ballistic Baseball напряженная борьба между питчером и бэттером нарастает с каждым ударом биты. Приведите свою команду в Высшую лигу, а потом сразитесь с соперниками в реальном времени за титул чемпиона.

HyperBrawl Tournament. В футуристичной HyperBrawl Tournament судьба галактики решается на футбольном поле. Чтобы забить мяч в ворота, скорости и ловкости недостаточно. Важно уметь управлять бомбардировщиком и владеть приемами рукопашного боя.

Rayman Mini. Rayman Mini напоминает американские горки: герой прыгает, скользит, делает сальто в воздухе и почти не двигается по прямой. Уровни — их 48 — меняются стремительно. Вам предстоит подружиться со стрекозой, оседлать червяка и обхитрить плотоядные растения.

Hot Lava. Бегайте, прыгайте, карабкайтесь и скользите по поверхностям в обстановке, наполненной ностальгией по детству и расплавленной лавой. Что бы вы ни делали — ни за что не наступайте на пол!

Jumper Jon. Думай быстрее! В игре Jumper Jon у тебя есть всего лишь 30 секунд. Играя за маленького обаятельного дьявола Джона, необходимо собирать монетки, предметы и получить дополнительные способности. Задача — исследовать всевозможные уровни и найти девушку по имени Джейн.

Exit the Gungeon. Вы попали в опасное подземелье, и теперь необходимо выбраться наружу. Exit the Gungeon вооружит вас чем попало, от лазерной винтовки до взрывающихся лягушек, — всё, чтобы помочь вам выбраться. Вас ждут постоянно меняющиеся этажи, враги, боссы, оружие и предметы — ни одна попытка сбежать из подземелья не будет похожа на предыдущую.

Stela. Таинственные города, мрачные леса и обширные подземные руины. Отправляйтесь в захватывающее путешествие по увядающим землям, полное сложных испытаний, хитрых ловушек и гигантских чудовищ.

Outlanders. В Outlanders вы берёте на себя роль предводителя группы обычных людей и вместе с ними обустраиваетесь на новом месте. Одни с вами только ради выживания, а другие так и сыплют творческими идеями. Как глава города вы решаете, в каком направлении ему развиваться, и распределяете ресурсы для его процветания.

Mini Motorways. Торчали ли вы когда-либо в пробке, думая о том, как можно было бы всё исправить? В Mini Motorways проблемы городского трафика в ваших руках. Перепланируйте город, чтобы избежать проблем с дорожным движением, и продуманно проводите усложнения, чтобы соответствовать меняющимся городским условиям. Как долго вам удастся поддерживать движение в растущем городе?

Overland. В Overland вам предстоит схватка с гигантскими насекомыми. Звучит устрашающе? Но решения, которые вам предстоит принять на пути, ещё страшнее. Рискнёте ли вы выйти из машины, чтобы перелить бензин из сломанного транспортного средства? Поможете уцелевшему путнику? Чем больше людей (и собак!) вы привлечёте на свою сторону, тем выше ваши шансы на победу. Удачи! Она вам понадобится.

Red Reign. Защищайте крепость, подготовьте армию и сражайтесь до победного конца в реальном времени. Соберите войска, лучников, волшебников и направьте их на крепость врага. Но будьте осторожны, враг планирует ответный удар.

Spaceland. Наденьте скафандр из космической брони и вперёд на поле научно-фантастических сражений в Spaceland. Каждое ваше движение имеет большое значение в этой напряженной борьбе против мутантов. Когда стрелять? Когда активировать суперудары ногами и контратаки? Количество ваших действий ограничено, поэтому не израсходуйте всё сразу!

Shinsekai Into the Depths. Земля оказалась погребена под толщей льда, и людям пришлось искать убежища в океанах. Но вода не может защищать их вечно. Лёд уничтожает подводный дом одинокого акванавта, что становится началом вынужденного путешествия, полного открытий и загадок.

Assemble with Care. Это история о том, как, ремонтируя обычные вещицы, можно ненароком починить и свою жизнь. Заядлая путешественница Мария попадает в залитый солнцем городок Беллариву. Она и знать не знает, как многое здесь нуждается в починке.

Mutazione. Исследуйте полное тайн и загадок общество Mutazione от лица пятнадцатилетней Каи, которая приехала сюда ухаживать за своим захворавшим дедушкой Нонно.

tint. Смешивайте краски и слушайте звуки природы. Каждый звук был тщательно создан вручную с использованием настоящих природных объектов.

Sayonara Wild Hearts. Высокая скорость, неоновые цвета и зажигательный саундтрек. Здесь вы можете кататься на мотоцикле и скейтборде, соревноваться в танцах, стрелять лазером, махать мечами и разбивать сердца на скорости 200 миль в час. Главное — не останавливаться!

Projection: First Light. Атмосферная графика и потусторонний саундтрек, сыгранный на антикварных инструментах, делают игру Projection: First Light поистине уникальной. Игрокам предстоит отправиться в путешествие и изучить историю кукольных театров теней, побывав в Индонезии, Китае, Турции и Англии XIX века.

Speed Demons. Симулятор гонок на автомагистрали с головокружительными скоростями, потрясающими крушениями и самым интенсивным в истории видеоигр дорожным движением.

Spek. Поиграйте с перспективой, чтобы направить точку вдоль края невидимого мира и собрать таинственные обломки разбитого измерения.

Lifelike: Глава первая. Подарите себе чудо и растворитесь в мире, наполненном прекрасными, загадочными и немного странными существами. Забавное взаимодействие с дружелюбными обитателями Lifelike успокоит и развеселит вас. Станьте частью этого завораживающего мира.

LEGO Builder’s Journey. Кубик за кубиком проходи уровни, решая головоломки, которые иногда советуют следовать инструкциям, а иногда дать волю воображению и нарушать правила.

Where Cards Fall. Захватывающая история зрелости, бросающая вызов вашему воображению и навыкам стратегического планирования.

The Enchanted World. Проведите юную фею через прекрасные пейзажи и захватывающие головоломки. Исследуйте зачарованные леса и таинственные равнины, преодолейте бесплодную пустыню и спускайтесь в тёмные пещеры.

Word Laces. Каждая картинка рассказывает историю. Найдите смысл и решите головоломку.

Patterned. Сначала вы увидите кружевной набросок. Затем вас попросят воссоздать его из кусочков. Не спешите: всё в этой игре — от музыки до дизайна — настраивает на вдумчивый подход.

«Освободи свет». Герои «Вселенной Стивена» в деле. В игре «Освободи свет» вы возглавите собственную команду Кристальных Самоцветов и защитите мир от новых злодеев. В бою рассчитывайте время ударов, и тогда никто не устоит перед радужными комбо-атаками.

Jenny Leclue - Detectivu. Крошечная героиня выходит на длинный путь борьбы за справедливость. На Дженни свалилось множество проблем: её мать обвинили в убийстве. Ей понадобится вся сила дедукции, чтобы найти настоящего убийцу и обелить имя матери.

Various Daylife. В 211 году во времена Империи был открыт новый континент. Исследуйте каждый его уголок, исполняя долг колониста Антоэции, и живите полной жизнью в городе под названием Эребия.

Neo Cab. В мире, где правят машины, сложно оставаться человеком. Вы играете за Лину — последнюю таксистку Лос-Охоса. Её лучшая подруга пропала. У Лины нет ни денег, ни крыши над головой, но останавливаться нельзя. Чтобы выжить, Лина постоянно колесит по городу.

Over the Alps. Не выдать себя, уйти от полиции и участвовать в гонках по Швейцарии 1939 года — всё это ждет вас в шпионском триллере времен Второй мировой войны в стиле Хичкока.

Tangle Tower. Раскройте захватывающую тайну, исследуя странный и таинственный особняк, находя любопытные подсказки, допрашивая эксцентричных подозреваемых и решая уникальные головоломки.

Spyder. Обосновавшееся в ретро-вселенной британское шпионское агентство создало Agent 8, самого совершенного миниатюрного робота-паука на земле. Разработанный с помощью экспериментальных технологий, этот крошечный супершпион вооружён всеми необходимыми гаджетами и приспособлениями. Какова ваша задача? Да всего лишь спасти мир!







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