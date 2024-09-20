Apple готовит iPhone 17 Air, от которого вы присядете

Олег

Face ID


Компания Apple готовит к релизу полностью переработанную линейку айфонов, которая точно привлечет и фанатов, и новых пользователей. Свежий инсайд опубликовали в 9to5Mac.

Согласно источнику, в следующем году Apple впервые добавит в базовые модели iPhone некоторые фишки Pro-моделей. Например, в iPhone 17 и iPhone 17 Air появится дисплей с частотой обновления изображения 120 Гц. Кроме того, матрица будет поддерживать динамическую частоту и яркость, а также Always-on Display. Фактически обычные модели получат дисплей, аналогичный iPhone Pro.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Однако iPhone 17 Pro тоже готов вас удивить. Инсайдер Росс Янг считает, что в 2025 году профессиональная линейка айфонов может наконец получить подэкранный модуль Face ID. Это значит, что дисплей «прошек» впервые в истории iPhone лишится любых вырезов. При этом Dynamic Island никуда не денется и будет работать как раньше, просто больше не станет прикрывать собой отверстие в матрице. 

2
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
9to5Mac
Cсылки по теме:
Apple взялась за старое: iOS опять замедляет iPhone
4 причины дождаться iPhone 17 Pro и даже не смотреть на новенький iPhone 16 Pro
Apple задыхается, Куку пора на пенсию. Всё, чего вы не заметили в самой позорной презентации айфонов

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+53
Smerch777S
Еслиб у бабушки был бы х@й, она была бы дедушкой 😄
3 минуты назад
#
+53
Smerch777S
Эти завтраки, мы едим КАЖДЫЙ ГОД 💁🏻‍♂️
2 минуты назад
#

Читайте также