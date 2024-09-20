Apple готовит iPhone 17 Air, от которого вы присядете



Компания Apple готовит к релизу полностью переработанную линейку айфонов, которая точно привлечет и фанатов, и новых пользователей. Свежий инсайд опубликовали в 9to5Mac.



Согласно источнику, в следующем году Apple впервые добавит в базовые модели iPhone некоторые фишки Pro-моделей. Например, в iPhone 17 и iPhone 17 Air появится дисплей с частотой обновления изображения 120 Гц. Кроме того, матрица будет поддерживать динамическую частоту и яркость, а также Always-on Display. Фактически обычные модели получат дисплей, аналогичный iPhone Pro.







Однако iPhone 17 Pro тоже готов вас удивить. Инсайдер Росс Янг считает, что в 2025 году профессиональная линейка айфонов может наконец получить подэкранный модуль Face ID. Это значит, что дисплей «прошек» впервые в истории iPhone лишится любых вырезов. При этом Dynamic Island никуда не денется и будет работать как раньше, просто больше не станет прикрывать собой отверстие в матрице.