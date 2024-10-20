Apple готовит сразу два бюджетных айфона вместо одного



Компания Apple может выпустить две версии своего бюджетного смартфона iPhone SE. Об этом пишет 9to5Mac.



Согласно источнику, свежим инсайдом поделились сотрудники японского бюро Macotakara. Они опубликовали два макета якобы будущих бюджетных смартфонов Apple и назвали их iPhone SE и iPhone SE Plus. Оба устройства идентичны по всем параметрам, кроме размера корпуса: ожидаемые диагонали дисплеев составят 6,1 и 6,5 дюйма соответственно.









Фото: Macotakara





Фото: Macotakara



В бюро отмечают, что Apple пока не определилась, выпускать ли увеличенный iPhone SE Plus или ограничиться базовым iPhone SE. Поскольку в грядущей бюджетке будет использоваться слегка видоизмененный корпус от iPhone 14, возможно, большая версия заберет себе дизайн iPhone 14 Plus. Источник отмечает, что релиз сразу двух iPhone SE возможен, но маловероятен. В любом случае о решении Apple мы узнаем довольно скоро. В бюро отмечают, что Apple пока не определилась, выпускать ли увеличенный iPhone SE Plus или ограничиться базовым iPhone SE. Поскольку в грядущей бюджетке будет использоваться слегка видоизмененный корпус от iPhone 14, возможно, большая версия заберет себе дизайн iPhone 14 Plus. Источник отмечает, что релиз сразу двух iPhone SE возможен, но маловероятен. В любом случае о решении Apple мы узнаем довольно скоро.