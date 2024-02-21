Apple исправляет неприятную ошибку в автомобилях с Car Play

Артем
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Теперь в автомобилях с CarPlay «Карты» будут отображать информацию о предстоящих маневрах на приборной панели.

Функция предупреждения о поворотах, спусках и прочей информации завязанной на «Картах» будет доступна только в марках автомобилей с двумя дисплеями совместимыми с Car Play. Дисплей на котором будут отображаться текстовые подсказки можно будет выбрать самостоятельно. Это позволит водителям следить за дорогой, не отвлекаясь на боковой экран.

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В частности речь идет о марках BMW, Volvo и Polestar в которых, несмотря на наличие дисплея, на приборной панели текстовые подсказки не отображались. 

Пока эта опция доступна только в бета-версии iOS 17.4 для разработчиков.
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Источник:
Macrumors
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Комментарии

+8
regioner
Аллилуйя! Аллилуйя!
2 часа назад в 07:35
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