В iOS 17.4 добавят удобную опцию в настройках. Ее найдут далеко не все

Артем
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Речь идет о состоянии батареи. Графа уже доступна в последней бета-версии iOS для разработчиков, но только для владельцев линейки iPhone 15.

Теперь при входе в раздел «Аккумулятор», наряду с прежней информацией, появилась строка «Состояние аккумулятора». Здоровье айфона определяется двумя статусами: «Нормальное» или «Неудовлетворительное». Второе высвечивается, если емкость снизилась до 80%.

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Фото: Macrumors

Также если тапнуть на «Состояние аккумулятора» можно увидеть количество циклов перезарядки батареи.

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Источник:
Macrumors
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