В iOS 17.4 добавят удобную опцию в настройках. Ее найдут далеко не все

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Речь идет о состоянии батареи. Графа уже доступна в последней бета-версии iOS для разработчиков, но только для владельцев линейки iPhone 15.Теперь при входе в раздел «Аккумулятор», наряду с прежней информацией, появилась строка «Состояние аккумулятора». Здоровье айфона определяется двумя статусами: «Нормальное» или «Неудовлетворительное». Второе высвечивается, если емкость снизилась до 80%.Также если тапнуть на «Состояние аккумулятора» можно увидеть количество циклов перезарядки батареи.