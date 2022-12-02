Apple изменила работу уведомлений в iOS 16.2 beta 4



Вместе со свежей сборкой iOS 16.2 beta 4 на совместимые iPhone пришло изменение в работе уведомлений. Об этом сообщает MacRumors.



Согласно источнику, речь идет об отображении входящих уведомлений в «Центре уведомлений». Сейчас пользователю нужно провести пальцем снизу вверх, чтобы увидеть все поступившие уведомления. По умолчанию они либо собираются в «стопку» внизу, либо вовсе пропадают с экрана. Но теперь Apple внесла коррективы в работу «шторки».



Начиная с iOS 16.2 beta 4 уведомления отображаются в «Центре уведомлений» по умолчанию, сразу; то есть больше не требуется делать вертикальный свайп, чтобы их просмотреть. По сути, теперь уведомления отображаются так же, как в iOS 15, и это изменение порадует многих пользователей, которым нравился старый вид.



При этом стоит отметить, что реорганизация не касается экрана блокировки — на нем входящие уведомления по-прежнему будут быстро скрываться с экрана. Возможно, к релизу Apple изменит и отображение на локскрине.

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