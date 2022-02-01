Украинский режиссёр Василий Москаленко получил от компании Apple досудебную претензию. Она недовольна тем, что он планирует выпустить в прокат фильм Apple-Man.
Москаленко собрал деньги на создание Apple-Man с помощю краудфандинговой площадки Kickstarter. На съёмки и пост-продакшн было потрачено более ста тысяч долларов. По словам режиссёра, Apple-Man — супергеройское кино, пропагандирующее здоровый образ жизни.
Москаленко утверждает, что Apple-Man не имеет никакого отношения к компании Apple и её продукции, в фильме не показано ни одного её продукта и нет их упоминания. Фильм ещё не вышел, поэтому в Apple его ещё не смотрели, но по какой-то причине хотят заблаговременно запретить прокат (возможно, из-за яблок на постере). Москаленко рассказал в ролике на YouTube, что ему пришёл 467-страничный документ от юристов Apple. Претензия наполнена юридическими терминами, поэтому режиссёру, вероятно, придётся нанять собственных юристов, чтобы разобраться насколько она обоснована и что ему грозит, если он всё же выпустит фильм, в названии которого упоминается слово "Apple".
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