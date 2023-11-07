Apple хотят наказать на 100 тысяч рублей

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Мировой суд в Москве собирается рассмотреть протокол, составленный в отношении компании Apple по ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ. Максимальное наказание по этой статье предусматривает штраф в размере 100 тысяч рублей.



Протокол был принят судом 2 ноября, дата судебного заседания пока не определена. Apple обвиняют в «обработке персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством РФ, либо обработке персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных». Подробности дела пока не раскрываются, поэтому непонятно, в чём именно заключается нарушение законодательства.



В июле 2022 года Apple была оштрафована на 2 миллиона рублей по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ за отказ локализовать данные россиян (то есть перенести связанную с жителями РФ информацию на сервера, физически расположенные в России), а в январе 2023 года ФАС наложила на компанию штраф в размере 1,17 миллиарда рублей за навязывание платёжного сервиса в App Store. В октябре 2023 года Apple позволила российским разработчикам использовать альтернативные способы оплаты в обход встроенного в магазин биллинга.



По той же статье собираются судить компании Pinterest и Snapchat. За повторный отказ локализовать данные российских пользователей им светит штраф в размере до 18 миллионов рублей.



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