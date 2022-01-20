iPhone SE+


Apple начнет собирать новый iPhone SE+ в январе 2022 года. Об этом сообщает GSM Arena со ссылкой на инсайдерскую информацию.

Известный аналитик и генеральный директор компании Display Supply Chain Consulting Росс Янг сообщил новые подробности о будущем бюджетном «яблочном» смартфоне — iPhone SE+ (2022). По его словам, устройство совершенно точно будет выпущено в этом году, а его массовое производство стартует уже в январе. 

Согласно источнику, Apple может представить iPhone SE+ текущей весной — инсайдеры называют апрель-май 2022 года. Ранее мы рассказывали, что компания зарегистрировала в России новый iPad — предположительно, это iPad Air 5. Аналитики говорят, что два эти устройства представят одновременно, в рамках одной презентации. 


Макет iPhone SE+, напечатанный на 3D-принтере 

Утечки говорят, что iPhone SE+ сохранит старый дизайн корпуса — то есть, он будет очень похож на актуальную модель SE. А вот насчет внешнего вида передней панели смартфона инсайдеры расходятся во мнениях: одни говорят, что она также останется неизменной, а другие ссылаются на «плюс» в названии смартфона и считают, что он получит дисплей с «челкой» и сканер отпечатка пальца в кнопку Power. Главной особенностью этого устройства станет модуль 5G — впервые он появится в бюджетном смартфоне Apple.

Ранее мы показали свежий рендер будущего iPhone 14 Pro — он выглядит очень необычно. 



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Источник:

GSM Arena GSM Arena

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