Apple неприятно урезала iOS 18 для всех, кроме iPhone 16 Pro



На прошедшей презентации компания Apple рассказала о полностью переработанном нативном приложении «Диктофон». Однако нововведения попробуют не все.



Напомним, что теперь «Диктофон» превратился из базовой утилиты для создания и хранения голосовых заметок в прокачанный инструмент для творческих людей. Среди прочего, в нем появилась возможность записывать одну звуковую дорожку поверх другой, по сути создавая каверы либо полноценные треки прямо на ходу. Например, можно сначала записать гитарную партию, а после этого — голос.







Согласно MacRumors, попробовать новые функции «Диктофона» смогут единицы. На момент выхода iOS 18 опции вовсе не будет в наличии, а когда она появится, то будет доступна для iPhone 16 Pro и более новых моделей. Мимо нововведений «пролетают» даже владельцы прошлогодних флагманов iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Поскольку обновленное приложение «Диктофон» является частью iOS 18 и недоступно без её установки, можно считать это ограничением iOS 18. Что такого особенного появилось в новых «прошках» для записи одной звуковой дорожки поверх другой, пока неизвестно.