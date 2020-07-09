«Более десяти лет назад Apple сотрудничала с Intel по проектированию и разработке Thunderbolt, и сегодня наши пользователи наслаждаются скоростью и гибкостью этого стандарта. Мы по-прежнему планируем развивать и поддерживать его в Mac с процессорами Apple Silicon», — сообщил сайту The Verge представитель Apple.







Apple отказывается от процессоров Intel в пользу чипов собственной разработки, но, несмотря на это, компания обещает сохранить поддержку стандарта Intel Thunderbolt USB-C в своих новых компьютерах Mac.Стоит отметить, что купертиновцы еще не добавили поддержку Thunderbolt в другие свои продукты. Он поддерживается только в компьютерах Mac с процессорами Intel. Например, в iPad Pro с процессором на базе ARM имеется только обычный порт USB-C, а комплект разработчика для чипов Apple Silicon также оснащен только стандартными портами USB-C.Новость появилась на фоне заявлений Intel о новом стандарте Thunderbolt 4, который основывается на спецификациях стандарта USB4 и использует тот же разъем USB-C, что и Thunderbolt 3. Оба этих поколения предлагают продвинутые функции, такие как возможность питания внешних мониторов и зарядка ноутбуков. Что касается скорости, то у Thunderbolt 4 предполагается те же 40 Гбит/с, что и у Thunderbolt 3.Ожидается, что первые компьютеры Mac на процессорах Apple Silicon будут выпущены до конца 2020 года. Компания планирует полностью завершить переход на чипы собственной разработки в течение двух лет.