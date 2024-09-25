Apple официально отказалась обновлять легендарный Mac, но не всё так однозначно



Компания Apple может выпустить свой самый большой iMac вместо текущей связки моноблока и монитора. Об этом пишет MacRumors.



В далеком уже 2020 году Apple пообещала, что в ближайшие три года собирается перевести все существующие модели Mac с процессоров Intel на Silicon M. После релиза Mac Pro Silicon компания заявила: переход на чипы М окончен. Однако на тот момент еще не был представлен iMac с экраном 27’’ и Silicon, а значит Apple не собирается его обновлять и модель уходит в историю. Вместо неё теперь предлагается купить Mac Studio в связке с одним из двух имеющихся у Apple мониторов.







Однако теперь Марк Гурман сообщает, что супербольшой iMac еще может быть представлен. Это может быть совершенно новая модель, которой ранее никогда не было. Инсайдер считает, что нам стоит ожидать iMac Pro 32’’ с чипом Apple Silicon, который может выйти в конце 2024 либо начале 2025 года. Его экран получит подсветку mini-LED. Ценник не называется даже примерно.



Напомним, что в текущем году ожидается еще как минимум одна презентация Apple, на которой должны показать обновленные компьютеры — iMac 24’’, MacBook Pro и Mac mini.