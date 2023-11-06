Apple официально похоронила самый классный Mac современности

Олег

iMac

Фото: The Verge

Компания Apple не планирует возрождать iMac Pro 27’’. Об этом пишет The Verge.

Ранее мы писали, что Apple косвенно констатировала смерть iMac Pro 27’’, когда представила Mac Pro с чипом Silicon M2 Ultra и объявила, что переход с Intel на Silicon теперь завершен. Свежий инсайд подтверждает эту информацию.

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Согласно источнику, представитель Apple по связям с общественностью подтвердил, что Apple больше не планирует обновлять iMac Pro 27 или же выпускать версию этого компьютера с чипом Silicon. Всем, кто ждал такое устройство, компания рекомендует приобрести комплект Studio Display + Mac Studio и успокоиться на этом.

27-дюймовый iMac Pro имел большую базу фанатов благодаря своей сбалансированности. У него был достаточно большой и качественный дисплей для работы и развлечений, мощное железо и форм-фактор «всё в одном» — моноблок-дисплей без лишних проводов и системного блока на столе или под столом. Пара Mac Studio с монитором однозначно не могут быть полноценной заменой iMac Pro 27 — последний апдейт вышел в 2020 году и больше не продается. 

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Источник:
The Verge
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Комментарии

Dmitriy
+754
Dmitriy
Вот и кончились компы у apple. Теперь максимум нечто планшетообразное. Дальше выпилят розетту и масса софта отстрелится окончательно.
Сегодня в 19:10
#
–944
NYX Dmitriy
Однозначно эпол похоронила дизайнерски крутейший мак. И на его место выложила (или отложила) вот это нечто цветное уг.
час назад в 21:48
#
+128
Ivan Ivanov
Пара Mac Studio с монитором однозначно не могут быть полноценной заменой iMac Pro 27
а почему? не спорю, просто хочется понять
2 часа назад в 21:00
#